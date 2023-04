Prospecto do draft da NFL, Michael Jefferson, atingido por motorista com deficiência, dizem policiais

O acidente de carro que deixou uma perspectiva de draft da NFL Michael Jefferson com ferimentos significativos no início deste mês parecem ter sido causados ​​por um motorista embriagado… isso de acordo com o relatório do acidente obtido pelo TMZ Sports.

Nos documentos, as autoridades dizem Charles Dunno homem de 55 anos que morreu após bater de frente no Chevrolet Impala de Jefferson em 9 de abril em Mobile County, AL, era suspeito de ter álcool e drogas em seu sistema no momento do acidente.

Louisiana Ragin’ Cajuns NFL Draft Prospect Michael Jefferson envolvido em acidente de carro fatal, sofre lesões



Não está claro por que as autoridades acreditam que … eles disseram nos documentos que o sangue foi retirado de Dunn, mas os resultados ainda não chegaram.

Jefferson, por sua vez, não era suspeito de estar sob influência de drogas no momento do acidente, disseram as autoridades nos documentos.

De acordo com o relatório, o wide receiver da Louisiana – que deveria ser escolhido no draft da NFL da próxima semana antes do acidente – estava indo a 75 MPH na zona de 65 MPH antes da colisão. A velocidade de Dunn foi listada como “desconhecida”.

Os oficiais incluíram um diagrama do acidente nos documentos – que mostrou que o Dodge Charger de Dunn (rotulado Unidade 1) estava viajando para o sul, mas mudou para a pista norte de Jefferson antes de bater de frente. O carro de Jefferson (identificado como Unidade 2) foi então atingido por um terceiro veículo após sair do impacto inicial, mostra o diagrama.

agente de Jefferson, Jon Perzley da Sportstars, disse que após o acidente o jovem de 23 anos sofreu ferimentos que “exigiram várias cirurgias”. Ainda não está claro como eles afetarão seu futuro no futebol.

