Quadra (SP) abre concurso para diversas áreas com salários até R$ 12,1 mil

A Prefeitura de Quadra, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas, em especial na saúde e na educação.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Quadra – SP vão de R$ 1.302,00 a R$ 12.137,90 mensais.

O Instituto Consulpam Consultoria é o responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Concurso Quadra – SP

A Prefeitura de Quadra, no estado de São Paulo oferece, por meio de concurso público, 18 vagas para preenchimento imediato e para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuída da seguinte forma:

Nível fundamental

Borracheiro – 1 vaga;

Braçal – CR;

Condutor de Veículo de Urgência – CR;

Eletricista – CR;

Lavador de Veículos e Máquinas – 1 vaga;

Operador de Máquinas – CR;

Operador de Motoniveladora – 1 vaga;

Agente de Apoio Operacional – CR;

Motorista – CR;

Ajudante Geral – CR;

Merendeiro – CR.

Os salários oferecidos para os cargos de nível fundamental variam entre R$ 1.302,00 a R$ 2.792,91 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Auxiliar de Farmácia – 1 vaga;

Inspetor de Alunos – CR;

Monitor Escolar – CR;

Recepcionista – CR;

Técnico de Enfermagem – CR;

Técnico de Enfermagem para SAMU – CR;

Técnico de Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Agente Comunitário de Saúde – CR;

Auxiliar Administrativo – CR;

Guarda Civil Municipal – 2 vagas;

Lançador Tributário – 1 vaga;

Técnico de Informática – CR;

Agente de Endemias – CR.

Para os cargos de nível médio/técnico a remuneração fica entre R$ 1.302,00 a R$ 3.752,17 para uma jornada de trabalho de 30 a 44 horas semanais.

Nível superior

Assistente Social – 1 vaga;

Assistente Social da Educação – 1 vaga;

Controlador Interno – 1 vaga;

Enfermeiro – CR;

Engenheiro Agrônomo – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Médico ESF – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 1 vaga;

Médico Ginecologista – 1 vaga;

Médico Ortopedista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Psiquiatra – 1 vaga;

Professor Auxiliar – Educação Infantil – CR;

Professor Auxiliar – Ensino Fundamental – CR;

Professor de Educação Básica – CR;

Professor de Educação Básica – Educação Física – CR;

Professor de Educação Básica – Inglês – CR;

Professor de Educação Básica – Educação Especial – CR;

Professor de Educação Básica – Educação Infantil – CR;

Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental – CR;

Professor de Educação Básica – Ciências – CR;

Professor de Educação Básica – Geografia – CR;

Professor de Educação Básica – História – CR;

Professor de Educação Básica – Matemática – CR;

Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa – CR;

Psicólogo – CR;

Psicólogo em Educação – 1 vaga;

Psicopedagogo – 1 vaga;

Dentista ESF – CR;

Cirurgião Dentista – CR.

Já para os cargos de nível superior os salários são de R$ 2.194,90 a R$ 12.137,90 por mês para uma jornada de trabalho entre 30 a 44 horas semanais.



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Concurso Quadra – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Quadra – SP devem realizar a inscrição até o dia 22 de abril de 2023 diretamente pelo site do Instituto Consulpam.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 13,00 a R$ 15,50 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Quadra – SP

O concurso público para a Prefeitura de Quadra – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 18 de junho de 2023.

O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) anos contados da data de sua homologação,

podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período,

desde que não vencido o primeiro prazo, conforme o artigo 37, inciso III da Constituição

Federal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.