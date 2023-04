Quadro de Classificação de Aptidão: Contratações Remotas – Envie Seu Currículo!

O QCA (Queiroz Cavalcanti Advocacia), escritório com atuação abrangente, que atende demandas consultivas e contenciosas em diversas áreas do direito, está em busca de novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre os cargos, confira quais são as vagas ofertadas:

Advogado | Consumidor – Salvador – BA – Associado;

Advogado | Imobiliário Contencioso – Recife – PE – Associado;

Advogado | Marítimo e Portuário – Recife – PE – Associado;

Assistente Jurídico | Direito Bancário – Vaga Afirmativa para PCD – Recife – PE – Efetivo;

Auxiliar Administrativo | Departamento Pessoal – PCD – Recife – PE – Efetivo;

Designer Jr. | Marketing – Recife – PE – Efetivo;

Estágio em Direito do 4° ao 8° período – Recife – PE – Estágio;

Estágio em Direito | Marítimo e Portuário – Recife – PE – Estágio;

Estágio em Direito | Unidade Ceará – Estágio;

Estágio | TI (Administração) – Recife – PE – Estágio.

Mais sobre a QCA e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o QCA, é válido frisar que o escritório é conta com uma equipe é altamente especializada, composta por profissionais qualificados, estimulados a manter o aperfeiçoamento constante e comprometidos com os resultados de cada cliente.

Além disso, conta com um sistema inteligente de gestão de processos, que viabiliza a entrega de soluções jurídicas com agilidade e segurança, além de sustentar o padrão de qualidade dos serviços prestados.

Experiência, conhecimento técnico, um time extremamente preparado e uma estrutura operacional robusta são complementados por uma cultura organizacional forte, marcada por valores sólidos, princípios éticos e objetivo de solucionar problemas e tranquilizar pessoas.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!