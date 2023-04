Quais São os Critérios para Inscrição no CadÚnico? Confira a Lista Completa

O CadÚnico (Cadastro Único) é a base de dados do Governo Federal, onde ele reúne as informações de todas as famílias cadastradas. Através do cadastro, o governo consegue identificar os beneficiários para todos os seus benefícios sociais.

É através do cadastro que os brasileiros podem ter direito ao Bolsa Família, maior programa de distribuição de renda do país. Mas o que muitos não sabem é que ainda há vários outros benefícios que os inscritos podem ter acesso.

Então, se você deseja receber todos os benefícios, precisa se inscrever no CadÚnico. Mas você sabe quais são as regras para se inscrever? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e saiba quem pode participar do Cadastro Único. Conheça também todos os benefícios disponibilizados.

Quem pode se inscrever no CadÚnico do Governo Federal?

Para se cadastrar no CadÚnico é necessário se enquadrar como família de baixa renda. Sendo assim, a sua família precisa ter renda mensal familiar de até meio salário mínimo per capita (R$ 651 por pessoa). Além disso, as famílias que recebem um total de 3 salários mínimos mensais também podem efetuar o cadastro.

Outras pessoas que também podem se cadastrar são:

As que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias que possuem renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Passo a passo para se inscrever

Em apenas dois passos você pode se inscrever no CadÚnico e aproveitar todos os seus benefícios. O primeiro passo é fazer o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Assim, será possível reunir informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta primeira etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Assim, siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o segundo passo é comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro. Dessa forma, o responsável familiar terá até 120 dias para reunir todos os documentos e se apresentar no CRAS.

Documentos necessários

O responsável familiar deve apresentar o seu CPF e título de eleitor no momento do cadastro. Além disso, também deve portar pelo menos um dos documentos citados abaixo de cada membro familiar:



Você também pode gostar:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF;

Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Os quilombolas e indígenas não precisam apresentar CPF e título de eleitor. No entanto, precisam apresentar um documento de identificação.

Quais são os benefícios do CadÚnico?

As famílias inscritas no CadÚnico poderão participar dos programas sociais do Governo Federal. Assim, confira a lista completa dos benefícios em 2023:

Bolsa Família;

Vale-Gás;

Id Jovem;

Carteira do Idoso;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Minha casa, minha vida;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.