Quais são os melhores serviços do Surfshark VPN e Nord VPN? Ambos os serviços mantêm as melhores pontuações no mercado hoje. No entanto, destacaremos os seis recursos (seus melhores serviços) que os usuários on-line classificam mais. Procurando um Surfshark vs NordVPN com todos os detalhes específicos.

Então, faremos a diferença entre os dois, embora seja realmente marcado por sua velocidade de navegação, preço, suporte ao cliente e melhoria contínua das plataformas.

6 serviços que se destacam com o Surfshark VPN

Liberdade digital em suas viagens: o Surfshark VPN permite que você contorne bloqueios geográficos durante a viagem. O serviço mascara sua localização real, evitando limitações de acesso à internet. Aproveite suas plataformas favoritas sem barreiras geográficas.

Navegação irrestrita: o Surfshark VPN fornece acesso rápido e seguro a conteúdo bloqueado ou censurado. A tecnologia de mascaramento de IP e os servidores de alta velocidade permitem contornar a censura. Explore a web livremente e sem limites.

Acesse o conteúdo local com segurança: o Surfshark VPN protege seus dados e garante o anonimato online. Acesse de forma segura e privada o conteúdo local de qualquer lugar do mundo. Desfrute de seus programas, filmes e sites favoritos com total tranquilidade.

Streaming privado sem rastreamento: o Surfshark VPN protege sua identidade digital e permite que você aproveite seus programas e filmes favoritos em plataformas de streaming sem preocupações. Evite ser rastreado ou monitorado por terceiros e aproveite o streaming on-line de forma privada.

Acesso seguro a IPTV: O Surfshark VPN permite que você aproveite o conteúdo de IPTV de forma segura e privada. O serviço criptografa sua conexão e impede que suas atividades de streaming sejam rastreadas ou monitoradas. Desfrute de seus programas de IPTV favoritos com confiança.

Streaming ininterrupto de esportes: o Surfshark VPN garante conexões rápidas e estáveis com servidores otimizados para streaming. Desfrute de esportes on-line sem buffering ou pop-ups irritantes. Não perca um segundo da ação esportiva online.

6 serviços que se destacam com o Nord VPN

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana – O NordVPN oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa equipe de especialistas está disponível para ajudá-lo via e-mail ou chat ao vivo, resolvendo quaisquer problemas de forma rápida e eficaz.

Proteção contra ameaças on-line: Com o NordVPN, o recurso avançado de proteção contra ameaças verifica os downloads em busca de malware, bloqueia sites mal-intencionados e impede anúncios intrusivos automaticamente. Navegue na Internet com tranquilidade, sabendo que está protegido contra ameaças online.

Interface simples e amigável: o NordVPN é intuitivo e fácil de usar logo de cara. Com o recurso “Conexão rápida”, você se conectará automaticamente ao melhor servidor VPN disponível. A interface simples e amigável garante que você possa desfrutar de nossa proteção sem complicações.

Largura de banda ilimitada – O NordVPN não tem limites de velocidade ou restrições de largura de banda. Desfrute de uma conexão VPN de alta velocidade sem se preocupar com os regulamentos que afetam sua experiência on-line. Navegue, reproduza e baixe arquivos sem restrições.

Suporte a vários dispositivos: o NordVPN é compatível com sistemas operacionais populares, como Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Além disso, você pode proteger até 6 dispositivos, incluindo roteadores, com uma única conta. Não importa qual dispositivo você use, o NordVPN mantém você protegido.

Criptografia de última geração: o NordVPN protege sua conexão com criptografia de última geração, garantindo que você possa realizar atividades on-line sem preocupações, mesmo em redes Wi-Fi desprotegidas. Confie em nossa experiência em segurança cibernética para mantê-lo seguro em todos os momentos.

O que diferencia esses serviços entre o Surfshark VPN e o Nord VPN?

O Surfshark VPN e o NordVPN são dois provedores de serviços VPN líderes do setor, oferecendo soluções de segurança e privacidade on-line. Embora ambos compartilhem características comuns, eles também possuem diferenças significativas que podem influenciar a escolha de um usuário. Abaixo estão as principais diferenças entre o Surfshark VPN e o NordVPN.

Características exclusivas

O Surfshark VPN possui recursos exclusivos, como o Surfshark Antivirus, o Surfshark Search e o Surfshark Alert. O antivírus integrado verifica e remove vírus em tempo real, protegendo seus dispositivos de possíveis ameaças.

O Surfshark Search é um motor de busca privado que garante resultados orgânicos e sem rastreamento. O recurso Surfshark Alert fornece alertas em tempo real em caso de violações de dados, permitindo que os usuários tomem medidas proativas para proteger suas informações on-line.

Por outro lado, o NordVPN oferece Proteção contra Ameaças, que verifica downloads em busca de malware e bloqueia sites maliciosos. Além disso, possui um bloqueador de rastreadores para impedir o armazenamento de informações pessoais por cookies de rastreamento e um bloqueador de anúncios que facilita a navegação ininterrupta.

Preço e assinatura

O Surfshark VPN se destaca em oferecer planos de assinatura mais competitivos do que o NordVPN, tornando-o uma opção mais acessível para usuários que desejam proteger sua privacidade on-line sem comprometer a qualidade do serviço.

Dispositivos simultâneos

O Surfshark VPN permite o uso ilimitado de dispositivos conectados simultaneamente com uma única conta, tornando-o ideal para famílias ou grupos de amigos. Por outro lado, o NordVPN permite que você conecte até seis dispositivos simultaneamente, o que pode ser suficiente para usuários individuais ou famílias pequenas.

Facilidade de uso

Embora ambos os serviços sejam fáceis de usar, o NordVPN se destaca por seu recurso “Quick Connect”, que permite que você se conecte ao melhor servidor VPN disponível com um único clique. Isso pode ser uma vantagem para os usuários que procuram simplicidade e facilidade de uso em sua experiência VPN. Por outro lado, o Surfshark tem uma das interfaces mais simples de usar que não requer nenhuma experiência VPN.