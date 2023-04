Quantidade de famílias brasileiras com dívidas CHOCA brasileiros; Veja os números

De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em março de 2023, 78,3% das famílias brasileiras possuíam dívidas. A porcentagem é a mesma do mês anterior.

O levantamento, que entrevistou mensalmente 18 mil consumidores de todas as regiões do país, aponta que 17,1% dos entrevistados afirmaram estar “muito endividados”. Embora tenha ocorrido uma leve redução no comprometimento da renda, o índice de famílias com alguma dívida relacionada ao cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de habitação ainda é alto.

Em outubro e novembro do ano passado, o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 79%. Para Iza Ferreira, economista responsável pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, o percentual é preocupante.

“A gente tem hoje uma proporção mais alta de dívidas entre pessoas com faixa salarial mais baixa. No pós-pandemia, no entanto, também cresceu o endividamento para todos os grupos de renda, até mais para as famílias de maior aquisitivo, porque as pessoas foram retomando o consumo de itens e serviços, pagos geralmente pela modalidade cartão de crédito. O problema do alto endividamento das famílias é também a escassez de crédito e encarecimento desse crédito”, explica a economista.

Perfil de endividamento no Brasil

Segundo a pesquisa, em março deste ano, em média, 79,7% das mulheres contraíram dívidas, enquanto apenas 77,1% dos homens estavam endividados. Apesar disso, as mulheres levam em média 62 dias para quitar suas dívidas, enquanto os homens levam 65 dias.

Além disso, o estudo indica que os consumidores têm feito negociações com instituições financeiras, no entanto, a cada cem consumidores inadimplentes, 45 chegaram ao mês de março com dívidas atrasadas por mais de 90 dias. Vale informar que o tempo médio de atraso nos pagamentos foi de 62,6 dias.

Veja algumas dicas para se livrar das dívidas

Uma das principais consequências do endividamento é a negativação do CPF dos consumidores Quando o nome está negativado, torna-se mais difícil obter aprovação em análises de crédito, seja para solicitar empréstimos, ter um cartão de crédito ou adquirir um financiamento imobiliário. Sendo assim, é importante ter cautela ao fazer novas contas.

Apesar da importância de ser cauteloso para manter o planejamento financeiro em dia, aqueles que já estão endividados podem encontrar diversas alternativas para limpar o nome. O Serasa recomenda que as pessoas que estão endividadas organizem uma lista de todas as suas dívidas parceladas.

Em seguida, é importante analisar o tipo da dívida, ou seja, verificar quais são os credores, valores a serem pagos, a data de vencimento, quantidade de parcelas faltantes para quitar o pagamento e também os juros cobrados em cada uma delas.

A empresa também sugere que os cidadãos endividados priorizem o pagamento de dívidas mais caras. No entanto, é importante ressaltar que o valor mais alto nem sempre significa que uma dívida é mais cara do que outra, já que as taxas de juros podem influenciar muito no valor final.