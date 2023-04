Quanto vale o novo contrato de Logan Paul com a WWE?

euOgan Paul e a WWE estão comemorando agora que sua renovação de contrato é um acordo fechado após sua atuação na Wrestlemania. Agora, o que as pessoas estão se perguntando é quanto ele receberá depois de provar que pode inflamar a multidão e fazer um show de primeira classe.

Logan Paul ultrapassa a figura milionária com a WWE

Em relação à quantidade de zeros que terá em seu cheque, Logan Paul arrecadará mais de cinco milhões de dólares, segundo Lous Dangoor, do GimeMeSport. O contrato de Paul é maior do que os de Bray Wyatt, AJ Styles, Kevin Owens e The Miz.

Logan Paul confirmou esta notícia hoje no Twitter, simplesmente dizendo “contrato renovado” sobre uma foto dele com Triple H. Paul conversou com a ESPN sobre continuar com a WWE.

“Sinto-me incrivelmente abençoado por ter encontrado algo em que sou bom aos 28 anos. E o fato de a organização pensar que sou bom o suficiente para continuar, espero, construindo esse legado da WWE é alucinante. Estou incrivelmente grato e incrivelmente abençoado. Enquanto eu puder continuar fazendo bons shows, cara, vou continuar fazendo esse esporte”, confessou o multitalentoso Logan em uma entrevista.

Após o sucesso de Paul em 2022 e 2023, veremos mais dele nos grandes palcos

Existe uma grande possibilidade de que possamos até vê-lo ganhar o ouro nos próximos anos. O Campeonato dos Estados Unidos é potencialmente o ajuste perfeito para Paul. Enquanto Austin Theory é o atual campeão depois de ter defendido com sucesso seu título contra John Cena na WrestleMania 39.

Dana White, presidente do UFC, elogiou Logan Paul

“Eu não sei nada sobre luta livre, mas vamos dizer o que eu sei. A WWE fez um home run com aquele cara, um home run absoluto. Ele é incrivelmente talentoso. Ele é um atleta incrível. E sim, eu fiquei impressionado longe assistindo ele. Então, obviamente, se você tem um cenário em que alguém é tão bom e pode ir para a WWE, isso vai acontecer.