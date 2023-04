A Quatá é especialista na fabricação e venda de alimentos lácteos e marca presença em todo território nacional. Atualmente, a rede está à procura de novos profissionais para fazer parte da equipe e novos empregos foram divulgados pelo Brasil. Veja, a seguir.

Quatá abre novas vagas de EMPREGO; veja os cargos disponíveis

A Quatá é especializada no segmento alimentício do país e atualmente é uma das maiores indústrias atuando nesse setor. Com o seu amplo portfólio, a empresa atende as mais diversificadas demandas do mercado e busca entregar alimentos exclusivos, saborosos e nutritivos a todos os seus consumidores.

Há pouco tempo, a companhia anunciou a abertura de novos empregos em seu site de recrutamento e busca por pessoas responsáveis e exclusivas para atuar em suas unidades. A seguir, confira.

Analista de ADM e Vendas – São Paulo;







Coordenador de Qualidade – Minas Gerais;







Analista de Trade Categoria – São Paulo;







Banco de Talentos Exclusivamente para PCD – Rio de Janeiro;







Analista de Qualificação Fornecedor – São Paulo;







Especialista em Suprimento de Leite – Brasil;







Assistente de Compras (Exclusivo PCD) – São Paulo;







Jovem Aprendiz – São Paulo;







Auxiliar de Produção – Bom Jesus dos Perdões/SP;







Coordenador de Transporte – São Paulo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os interessados em realizar a sua inscrição para concorrer ao processo seletivo e se tornar um colaborador, devem verificar todos os requisitos que a empresa solicita para atuação de cada cargo e realizar o encaminhamento de uma ficha cadastral através do site 123empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.