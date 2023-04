Quatro funcionários de Oklahoma em maus lençóis por retórica racista violenta

Reproduzir conteúdo de vídeo



McCurtain Gazette-News

Quatro funcionários brancos de Oklahoma foram gravados secretamente falando sobre assassinato de jornalistas, linchamento de negros e piadas sobre a morte de alguém – e agora eles estão todos em maus lençóis.

Governador de Oklahoma Kevin Stint pediu a renúncia imediata do xerife do condado de McCurtain Kevin Clardycapitão do xerife Alicia Manningadministrador da prisão Larry Hendrix e Comissário do Distrito 2 Mark Jennings depois que as gravações foram publicadas por uma agência de notícias local.

Além disso, a Associação do Xerife de Oklahoma realizou uma reunião de emergência na terça-feira e votou unanimemente pela suspensão dos três policiais – Clardy, Manning e Hendrix – do sindicato exclusivo para membros.

De acordo com o McCurtain Gazette-News, que divulgou a história, Manning, Jennings e Clardy foram os principais culpados capturados em várias gravações – obtidas por O Oklahoman – discutindo seus planos malignos, enquanto usava retórica racista. Mal sabiam eles que suas conversas estavam sendo gravadas por uma pessoa anônima.

Em uma gravação, eles discutiram o assassinato de repórteres Bruce dar Chris Willingham, cuja família é dona do jornal McCurtain. Jennings supostamente disse a Clardy e Manning que ele sabe onde “dois buracos profundos são cavados, se você precisar deles”. Clardy teria respondido: ‘Eu tenho uma escavadeira.

Manning então entrou na conversa, dizendo que seu pai teria agredido fisicamente Chris Willingham e “o usado como papel higiênico” antes de matá-lo.

Em outra gravação, o trio supostamente lamentou como seus empregos mudaram e conversaram sobre possíveis candidatos ao cargo de xerife.

Jennings supostamente disse … “Vou te contar uma coisa. Se fosse naquela época, quando aquele Alan Marshton pegava um maldito negro e gritava com ele e o jogava na cela? Eu correria para f Xerife do *******.” Ele continuou: “Leve-os para Mud Creek e pendure-os com corda de anúncio. Mas você não pode mais fazer isso. Eles têm mais direitos do que nós.”

Outra gravação supostamente apresentava Clardy e Hendrix brincando sobre alguém que morreu em um incêndio em casa, comparando a vítima a um pedaço de “carne de churrasco”.

O governador Stitt ficou tão chocado com as gravações que pediu a renúncia de todos os quatro funcionários e ordenou que o Departamento de Investigação do Estado de Oklahoma investigasse a ocorrência de qualquer conduta ilegal.

O Gabinete do Xerife do Condado de McCurtain também lançou uma investigação, mas a agência parecia circular os vagões. Em nota, o escritório disse que era uma violação da lei fazer as gravações secretas, que também foram obtidas ilegalmente pela agência de notícias.

Os três oficiais ainda estão em pleno serviço ativo. Quanto ao comissário Jennings do Distrito 2, ele também permanece no cargo… por enquanto.