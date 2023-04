Quem compareceu ao casamento extravagante de Sofia Richie na Riviera Francesa?

Sophia Richie casado Elliot Grainge na França no sábado e contou com a presença de muitas celebridades e celebridades que estavam lá para compartilhar o amor com casa de Lionel Richie filha e socialite. O casamento aconteceu no exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc em Antibes, que faz parte da Riviera Francesa.

A irmã de Sofa, Nicole Richie, foi ao Instagram para mostrar ao mundo como a festa estava indo e os comentários começaram a aparecer em seu post. “Eu te amo mais do que tudo”, escreveu Nicole na legenda do post.

Alguns dos A-Listers que compareceram foram Diane Alexandre, mais a irmã Nicole Richie e seu marido Joel Madden, Paris Hilton e seu marido Carter Reumenquanto também Cameron Diaz e seu marido Benji Madden ficamos muito felizes de estar comemorando com eles.

Sofia Richie casou-se no exclusivo Hotel du Cap-Eden-Roc em Antibes

Como muitos sabem, ela tem tudo a ver com moda e experiências, então o que ela usava também desempenhou um papel no casamento, incluindo o que ela usava no dia anterior.

Ao falar com a Vogue, ela disse: “Criamos a parte de cima desse vestido e o tornamos uma noiva, é tão mágico. Sinceramente, acho que Elliot vai adorar. Ele é meu maior líder de torcida quando se trata de qualquer coisa que eu visto.“

Ela disse: “Se ele não chorar, ficarei muito triste”.

Sofia usava um traje Chanel feito sob medida “Eu posso dançar, [and] eu posso me mover,“Sofia ficou muito feliz com o vestido, como disse à agência de notícias

“Eu amo isso! É Chanel tradicional. Eu estarei comendo pizza e batatas fritas neste vestido. Ore por este vestido. Será a missão da minha vida garantir que nada aconteça com isso”, acrescentou.