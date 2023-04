Quem deu um tapa em James Harden e ele está em apuros na vaga da semifinal do 76ers?

Philadelphia 76ers guarda James Harden esteve envolvido em uma briga com um homem do lado de fora de um hotel e cassino de Las Vegas no início desta semana, de acordo com TMZ Sports. O NBA A estrela foi vista esbofeteando um membro de sua comitiva e a polícia confirmou que não houve queixas.

Harden, 33, e o homem envolvido continuaram a noite sem mais incidentes e agiram como se nada tivesse acontecido.

Após a estreia do Big Sixers, Harden: Sou um dos melhores companheiros de equipe que a NBA já viuPA

O vídeo obtido por TMZ Sports mostra Harden discutindo com um homem do lado de fora Flamingo na Strip por volta da 1h30 da manhã de segunda-feira.

Não está claro se Harden estava festejando, jogando ou em um estúdio, mas ocorreu duas noites depois que Philly eliminou o Brooklyn Nets com uma raspagem de cavalheiro na primeira rodada do Eliminatórias da NBA de 2023.

Seis visitam o celtas de Boston na segunda-feira no jogo 1 do Semifinais da Conferência Leste de 2023.

James Harden em apuros?

A repugnância de Harden por festejar torna a situação ainda pior do que está, mas é improvável que ele sofra qualquer punição da liga, especialmente porque nenhuma reclamação foi registrada.

O vídeo mostra Harden fazendo contato visual com a pessoa que está gravando, que tenta parecer legal.

TMZ Sports relata que fontes que estavam presentes na entrada do hotel afirmam que Harden sabia que estava sendo gravado.

Talvez seja assim que Harden se dá bem com seus amigos, mas o que teria acontecido se ele não soubesse que estava sendo gravado?