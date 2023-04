Quem é a esposa de Achraf Hakimi, Hiba Abouk, ele receberá metade do dinheiro dela?

Hiba Abouka ex-esposa de Achrafi Hakimié uma atriz espanhola que pediu o divórcio após o Paris Saint-Germain defensor foi acusado de tentar estuprar uma mulher de 24 anos.

Abouk, 36, teria pedido metade das propriedades de Hakimi, mas ficou chocado ao descobrir que tudo o que ele possui está no nome de sua mãe.

A história por trás do divórcio de Hiba Abouk e Achraf HakimiMC

Hakimi, 24, tem um patrimônio líquido relatado de cerca de US $ 24 milhões, embora 80% de seu salário no PSG vá diretamente para a conta bancária de sua mãe.

O casal se casou em 2020 e tem dois filhos, Amém e Naim, e Abouk nunca apoiou o marido quando ele foi acusado de agressão sexual. Hakimi manteve sua inocência e acredita que a mulher está tentando extorqui-lo.

Devido ao fato de Hakimi não ter nenhuma propriedade em seu nome, os usuários de mídia social estão se perguntando se ele receberá metade do dinheiro de Abouk. É improvável que a estrela do PSG peça para tirar fundos da mãe de seus filhos. A partir de agora, também não há relatórios sugerindo que o tribunal exigirá que ela desista de quaisquer fundos, nem mesmo honorários advocatícios do jogador de futebol.

Patrimônio líquido de Hiba Abouk

Abouk tem um patrimônio líquido relatado de cerca de US$ 2 milhões e teria recebido US$ 8,5 milhões se Hakimi possuísse seus ativos.

Nenhuma das partes ainda comentou sobre os relatórios de sua riqueza. O jogador do Marrocos é o sexto atleta mais bem pago da África, ganhando cerca de US$ 215 mil por semana.

Abouk, que é 12 anos mais velha que Hakimi, acumulou sua pequena fortuna ao longo de sua carreira na televisão.

Ela nasceu em Madri, mas é descendente de tunisianos e líbios. Abouk é o caçula de quatro filhos e frequentou uma escola de teatro na Espanha.

Achraf Hakimi elogiado por celebridades

Abouk se tornou o vilão do divórcio, pelo menos de acordo com quem vasculha a internet. Mas ela foi traída por um homem que está sob investigação por estupro. É difícil ficar do lado dele, para alguns.

Hakimi, no entanto, recebeu elogios de várias celebridades devido à maneira como “administrava suas finanças”.

Antigo UFC peso pesado Francisco Ngannou foi ao Twitter para chamar o movimento de Hakimi de “aula magistral”.

figura pública controversa André Tate também teve algumas palavras para Hakimi, que provavelmente não estaria ligado a um homem atualmente em prisão domiciliar enquanto as autoridades romenas investigam denúncias de tráfico humano.