Quem está liderando a corrida por Wembanyama e quais outros talentos são cobiçados?

Gregg Popovich colocou o polegar esquerdo na parte interna do pulso direito, parou por alguns momentos e então confirmou que, sim, ele tem pulso.

Também foi uma indicação quando perguntado que sim, ele está pensando sobre Victor Wembanyama.

Existem regras muito específicas que as equipes devem seguir agora quando se trata de mencionar o nome do fenômeno francês de 7 pés 3 com altura de homem grande e habilidades de guarda de elite que será o Escolha número 1 no draft da NBA. Essencialmente, como o jovem de 19 anos ainda não está oficialmente no draft, eles não podem mencioná-lo.

Então eles não. E eles também não precisam. Todo mundo sabe quais são os times que estarão no Loteria da NBA no próximo mês esperam que aconteça quando essas 14 bolas de pingue-pongue entrarem em um funil e determinarem o futuro de Wembanyama e do time que teve a sorte de selecioná-lo.

“Se eu tenho pulso e estou no basquete, provavelmente vou pensar nas bolas de pingue-pongue ou na loteria, eu acho. Posso fazer isso, certo? Não é contra as regras”, disse Popovich, o treinador de San Antonio e líder de vitórias de todos os tempos da NBA. “Não posso falar sobre jogadores nem nada, acho. Mas estou vivo. Tenho ouvidos e vejo TV. Há uma loteria, sim. Já pensei nisso. Duh.”

“Duh” também seria a resposta apropriada quando o ganhador da loteria for questionado sobre o que fará com a primeira escolha. Não há debate. Wembanyama é a escolha. Um time que foi muito ruim nesta temporada provavelmente ficará muito bom muito rápido.

Eles lamentaram por Wemby. Agora eles são esperando Wemby.

“Ele é uma aberração”, futuro Induzido ao Hall da Fama, Dirk Nowitzki disse. “Quero dizer, inacreditável. Você sempre pensa que já viu de tudo durante sua vida, sua carreira e história da liga, e então outra pessoa aparece. Kevin Durant aparece, um armador de 2,10 metros. temos dois guardas de 2,10 metros. … Esse garoto é inacreditável.”

Jogando pelo Boulogne-Levallois Metropolitans 92, Wembanyama lidera o campeonato francês com médias de 21,3 pontos. 9,9 rebotes e 3,1 bloqueios. Ele torna a viralização uma coisa cotidiana; seu último momento de quebrar a Internet foi quando ele pegou uma cesta de 3 pontos, errou, seguiu o chute e acertou em um movimento, completamente indiferente aos jogadores que estavam em seu caminho.

“Sim, eu o vi,” Jabari Smith Jr., atacante do Houston. disse. “Sim, ele é um problema.”

As equipes com os três piores registros nesta temporada – Detroit, Houston e San Antonio – têm as melhores chances de ganhar na loteria, 14% cada.Detroit chegou aqui por ter seu pior temporada em mais de 40 anos. Houston já teve temporadas consecutivas de 60 derrotas. San Antonio teve sua terceira pior temporada de todos os tempos.

Eles nunca estiveram na corrida para os playoffs, embora também nunca tenham atraído qualquer escárnio público do escritório da NBA por tentar diminuir as chances de melhorar as chances de draft – ao contrário de Dallas, que agora enfrenta uma investigação da liga por desistir de suas chances de torneio play-in. com dois jogos restantes. A equipe que ganhar na loteria dirá que tudo valeu a pena. Os outros sentirão pelo menos uma pontada de decepção, quer digam ou não.

“Em termos de talento, acho que ele é algo que nunca vimos antes”, disse Tony Parker, o ex-armador do Spurs que entrará no Hall da Fama ainda este ano – e dono do time que Wembanyama jogou pela França na última temporada.

Não é apenas Wembanyama que será cobiçado neste draft, embora ele seja de longe o principal candidato. Isso se configura como um draft carregado no topo, com Scoot Henderson, destaque do G League Ignite, e Brandon Miller, do Alabama, que devem ser a segunda e a terceira escolhas em alguma ordem. É concebível que, em qualquer outro ano, eles estariam competindo para serem escolhidos primeiro.

“Parece bom para mim,” Rick Carlisle, técnico do Indiana disse sobre o topo da classe de rascunho. “Não sei o que é legal ou não legal dizer. O topo (do rascunho) é muito impactante.”

A maioria dos especialistas concorda que Henderson e Miller são mais do que escolhas de consolação. As equipes que conseguirem um deles também devem melhorar, e é por isso que nenhuma equipe está apostando tudo na loteria.

“Não estou realmente preocupado com onde a bola vai cair”, disse o gerente geral do Detroit, Troy Weaver. “Eu comemoraria com todo mundo? Com certeza, mas eu não ando por aí assim.”

Wembanyama – que mantém um perfil público relativamente baixo, raramente dando entrevistas pós-jogo, apesar do interesse mundial em cada movimento seu – sabe que chamou a atenção da liga há muito tempo. LeBron James respeitosamente o chamou de alienígena no outono passado, Durant elogia o jogo de Wembanyama e o pivô francês Rudy Gobert disse que sabia pelo menos três anos atrás que o adolescente seria uma grande estrela.

Até Giannis Antetokounmpo se maravilha com Wembanyama, prevendo que ele pode ser “um dos melhores a jogar este jogo”.

“Temos que nos preparar para esse garoto”, Antetokounmpo disse.

“É legal ver Giannis dizendo essas coisas”, disse Wembanyama quando se sentou com redes sociais da NBA equipe há algumas semanas e foi mostrado o clipe dos comentários de Antetokounmpo. “Ele provavelmente é meu jogador favorito.”

Paolo Banchero foi a escolha número 1 no ano passado. Ele entrou na liga com grandes expectativas e entregou; ele é o favorito para ganhar o prêmio de estreante do ano depois de uma forte temporada de abertura com o Orlando Magic. E ele sabe o que Wembanyama vai passar – em algum nível, pelo menos.

“O hype dele é muito maior do que o meu”, disse Banchero, que levou Duke ao Final Four em seu único ano na faculdade. “Ele vai ter provavelmente pior do que eu, mas eu diria a ele para apenas aproveitar. Tenho certeza que ele sonhou com isso por um tempo e muito vem com isso, mas também é muito que você ganha com isso, muita coisa boa também. Diria para ele abraçar tudo e atirar, se divertir. Vai ser um sonho realizado para ele.”

Um sonho tornado realidade também para a equipe sortuda. E as respostas começam a chegar em breve. O sorteio da loteria é em 16 de maio, mesmo dia em que a temporada francesa de Wembanyama está programada para terminar. O draft é 22 de junho. A liga de verão começa no início de julho; a expectativa de Wembanyama jogar em Las Vegas novamente depois de dois jogos badalados lá no outono passado já está crescendo. Ele pretende disputar o Mundial de basquete pela França a partir de agosto. E então sua temporada de estreia começa em outubro.

Para uma equipe, todas as derrotas nesta temporada serão rapidamente esquecidas, com base em como quatro bolas de pingue-pongue caem.

“Esta pode ser sua liga”, disse Nowitzki, “por muito, muito tempo.”