Tmundo ficou pasmo quando o vocalista dos Beatles, John Lennonfoi baleado e morto no Central Park West, em Nova York, em 1980.

Lennon estava voltando para o apartamento que dividia com a esposa Yoko Onoquando foi baleado e morto por, como todos assumiram, Mark David Chapman.

No entanto, o autor e apresentador de TV britânico David Whelan agora acredita que Chapman pode realmente ser inocente do assassinato.

Seu próximo documentário e livro descreve como pode ter havido um segundo atirador.

John Lennon foi morto por um assassino profissional?

WhelanO livro de John se chama ‘Gimme Some Truth – The Assassination of John Lennon’ e ele disse ao New York Post que há uma falta de verdade na narrativa que Lennon foi baleado pelas costas por Chapman.

O autor acha que foi baleado no peito pela frente por um pistoleiro com treinamento mais profissional, e não por Chapmanque diziam estar a 25 pés de Lennon quando ele atirou.

Alguns WhelanA pesquisa do levou-o a falar com o cirurgião, Dr. David Hallerane as duas enfermeiras, Bárbara Kammerer e Dea Satoque fizeram de tudo para salvar Lennon no que costumava ser o Hospital Roosevelt.

A teoria de David Whelan é descartada

Dave Cunhaque é co-autor de um livro chamado ‘The Last Days of John Lennon’ acredita que não há verdade para Whelana teoria de.

“É uma fantasia” Cunha disse sobre a nova teoria.

“Examinamos todos os arquivos de casos que não eram examinados há 30 anos.

“Ninguém contesta isso Chapman era o atirador. Ele confessou várias vezes e se desculpou”.

Chapman se declarou culpado do assassinato depois que seus advogados consideraram brevemente uma defesa de insanidade e está cumprindo uma sentença de 20 anos a prisão perpétua na Green Haven Correctional Facility, no interior do estado de Nova York. Ele teve a liberdade condicional negada pelo menos 12 vezes.