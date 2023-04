Quem são as esportistas que ganham mais dinheiro com o OnlyFans?

Tplataforma de criação de conteúdo OnlyFans está na boca de todos, tanto para o bem quanto para o mal. Embora capture outros gêneros, como culinária, especialistas em fitness, músicos ou terapeutas, o OnlyFans é mais conhecido por hospedar pessoas que optam por vender imagens eróticas ou altamente sexuais. Isso dá a alguns deles rendimentos bastante altos, como a atriz Bela Thorneque ganhou mais de um milhão de dólares em 24 horas.

Há até atletas que abriram perfil no OnlyFans para compartilhar mais conteúdo privado e, financeiramente, é mais rentável do que a profissão anterior. O The Sun publicou um ranking das esportistas que mais ganharam dinheiro por meio dessa plataforma, variando de luta livre e basquete a automobilismo.

Paige VanZant

Instagram @paigevanzant

O americano é lutador de artes marciais mistas e compete na categoria peso mosca. No entanto, no ano passado ela revelou que ganhou mais dinheiro com sua atividade no OnlyFans do que entrando no octógono.

Renée Gracie

Conta de Rene Gracie @onlyfansreneegracie

A francesa passou a ganhar 14.000 por semana com seu conteúdo pornográfico no OnlyFans e no ano passado ultrapassou a marca de 5 milhões em ganhos. “Eu amo OnlyFans, o conceito e como isso mudou minha vida”, revelou ela ao The Sun. Além disso, gracie afirmou que deixar o automobilismo em 2019 foi “a melhor decisão” que ela escolheu.

Madelene Wright

Conta do Instagram @madelene_wright

A primeira jogadora de futebol nesta lista. Wright jogava no clube inglês Charlton quando foi demitida da boate por alguns vídeos e imagens polêmicas: ela estava em uma festa bebendo álcool e colocando seu animal de estimação para dirigir seu carro.

Depois de ser demitida do clube, ela fez fortuna no OnlyFans, ganhando mais de 600.000 por ano. “Consegui ter minha própria casa, pude viajar pelo mundo e desfrutei de muitos luxos”, disse ela ao The Sun.

Pérola González

Conta oficial do Instagram de @pearlgonzalez

Outro lutador que, como VanZant, iniciou sua carreira na OnlyFans, que ganha 590.000 por ano. O americano já competiu no UFC e atualmente luta no peso palha do Invicta Fighting Championships.

Érica Fontaine

Perfil oficial de Instagram: @ericafontaine

A atleta nascida em Miami ganhou popularidade nas redes sociais desde que sua atividade no OnlyFans, onde ela compartilha seu conteúdo mais pessoal, tornou-se conhecida. No Instagram ela tem mais de 600 mil seguidores e nessa plataforma acumula 69 mil curtidas em 248 publicações.

Alysha Newman

Conta oficial do Instagram de @alyshanewman

O atleta canadiano ganha um milhão de euros por ano. Além disso, ela representou seu país nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Sua especialidade é o salto com vara, conquistando a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos.

A atleta tem uma assinatura de 30 dólares por mês e, segundo ela, gosta de postar fotos provocativas e não pensa em parar: “Se não for agora, quando? barreiras e expectativas, não faremos nada além de nos afastarmos de nosso verdadeiro eu!”.

Liz Cambage

A australiana é uma das estrelas da WNBA, já que é a capital do Las Vegas Aces, onde joga desde 2019. Os problemas com o salário que recebe na liga de basquete ela já denunciou em fevereiro passado, quando revelou que “um treinador pode ganhar quatro vezes mais do que os jogadores mais bem pagos”.

No ano passado deu o salto para o OnlyFans, onde fatura 1,5 milhões de euros por ano segundo o portal TotalSportal. Nas Olimpíadas de Londres de 2012, ela ganhou a medalha de bronze para a Austrália.