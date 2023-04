Quem são as mães dos seis filhos de Marc Anthony?

Marc Anthony e a esposa dele Nadia Ferreira anunciaram em 14 de fevereiro que estão esperando um bebê algumas semanas após o casamento em Miami em 28 de janeiro.

O casamento é considerado o ‘Casamento do Ano’ e uma série de celebridades compareceram ao Perez Art Museum.

O cantor de salsa porto-riquenho de 54 anos tem seis filhos, com três parceiros diferentes, e a família será ainda maior quando nascer o bebê que ele espera da ex-rainha da beleza paraguaia.

Quem são as mães dos filhos de Marc Anthony?

Nem todos os relacionamentos do cantor foram com famosas, mãe dos primeiros filhos é ex-policial Debbie Rosadocom quem teve sua primeira filha Arianna e adotou Alex.

A primogênita da cantora é Arianna, nascida em 29 de junho de 1994, sobre a qual não há muitas informações. Quando Marc começou a namorar Debbie em 1993, ele já tinha outro filho e foi adotado pela cantora de salsa, seu nome é Alex e é carinhosamente conhecido como ‘Chase’.

Em 2000, Marc Anthony casou-se com Dayanara Torres, ex-Miss Puerto Rico, com quem foi casado até 2004 e com quem teve dois filhos. Em 2001, nasceu Cristian, enquanto em 2003 nasceu Ryan, o primeiro dos filhos do cantor nova-iorquino a dar sinais de querer seguir a carreira musical.

Finalmente, de 2004 a 2011, Marc Anthony teve um casamento intenso com Jennifer Lopeze em 22 de fevereiro de 2008, os gêmeos Emme Maribel e Max nasceram 14 minutos depois.

A opinião de JLo sobre o bebê que Marc Anthony e Nadia Ferreira estão esperando

Em dias recentes, Jennifer Lopez quebrou o silêncio sobre Nadia Ferreiragravidez de Marc Anthony.

“Estou muito feliz e desejo-lhes toda a felicidade”, acrescentou.

Embora o ex-casal não se veja com muita frequência, sabe-se que Marc Anthony disse a JLo que ele está feliz com o casamento dela com o ator Ben Affleck.