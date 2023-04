‘Querido Senhor, aquela joelhada’: Alex Pereira, profissionais reagem ao nocaute incrível de Edson Barboza no UFC Kansas City

Edson Barboza ainda está encontrando novas maneiras de impressionar seus pares.

A comunidade do MMA foi à loucura nas redes sociais após Barboza marcou um nocaute de joelho inacreditável no primeiro round de Billy Quarantillo na luta principal do UFC Kansas City neste sábado. Foi o nono nocaute da ilustre carreira de Barboza no UFC.

Barboza quebrou uma seqüência de duas vitórias consecutivas com a finalização e depois deixou claro em sua entrevista pós-luta que ele veio para ficar. Ele convocou os matchmakers do UFC para dar a ele um oponente classificado para sua próxima reserva.

O último destaque do veterano brasileiro foi tão impressionante que chamou a atenção do ex-campeão dos médios do UFC e campeão de duas divisões de kickboxing Alex Pereira, que também conhece grandes nocautes.

“Bom nocaute!” Pereira escreveu no Twitter. “Definitivamente um fã de [Edson Barboza.]”

O peso-mosca do UFC, Ode Osbourne, resumiu a manobra de forma sucinta: “Aquela joelhada foi dinamite”, ele twittou.

Veja mais reações da comunidade MMA abaixo.