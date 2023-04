‘Quero chorar’: profissionais reagem à dupla aposentadoria de Zak Cummings e Ed Herman no UFC Kansas City

Zak Cummings e Ed Herman ganharam muito respeito ao longo dos anos.

Isso ficou evidente no sábado, quando o mundo do MMA reagiu aos veteranos de longa data anunciando sua aposentadoria após uma batalha de três rounds no UFC Kansas City. Cummings venceu por decisão unânime convincente, mas acabou sendo um momento especial para os dois homens, pois eles colocaram suas luvas no octógono diante de uma multidão agradecida.

Seus colegas lutadores também agradeceram, com o ex-campeão dos médios do UFC Chris Weidman e o meio-médio do UFC Michael Chiesa, ambos pesando nas redes sociais.

Chiesa chamou Cummings e Herman de “dois guerreiros absolutos” e agradeceu a Herman por ser um pioneiro do MMA no noroeste do Pacífico. Herman, natural de Vancouver, Washington, estreou profissionalmente em 2003 e luta pelo UFC desde 2006.

Weidman resumiu o momento com orgulho, escrevendo: “Somente em nosso esporte você vê esse tipo de amor entre dois lutadores que estavam apenas tentando se matar”.

Veja mais reações dos lutadores abaixo.

Tudo de bom para Zak e Ed, dois guerreiros absolutos. Ed ajudou a preparar o caminho para os lutadores em ascensão no PNW. Tenho certeza que Zak fez o mesmo no Missouri. Muita emoção naqueles discursos pós-luta. Isso foi poderoso. #UFCKansasCity —Michael Chiesa (@MikeMav22) 16 de abril de 2023

Cara… final emocionante para a luta de Herman e Cummings. Os dois caras deram um show e os dois decidiram se aposentar ao mesmo tempo. Momento muito legal. Somente em nosso esporte você vê esse tipo de amor entre dois lutadores que estavam apenas tentando se matar. Orgulho do esporte! pic.twitter.com/6inBbnacbG —Chris Weidman (@chrisweidman) 16 de abril de 2023

Parabéns por uma baita carreira @EdHermanufc

Lembro-me de assistir TUF 3 com meu pai quando estava no colegial e ser seu fã instantâneo. Você fez do jeito certo cara. Aproveite a aposentadoria #UFCKansasCity —Austin Arnett (@AustinArnettMMA) 16 de abril de 2023

eu quero chorar agora – Saidyokub Kakhramonov (@SaidYokubMMA) 16 de abril de 2023