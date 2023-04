Quero Educação ABRE VAGAS no interior de SP

A Quero Educação, empresa que desenvolve serviços e soluções para que instituições de ensino de todo o país possam alcançar mais pessoas, melhorar sua gestão e focar em um ensino de qualidade, está atrás de pessoas para compor o seu time de colaboradores. Dito isso, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas:

Analista de Marketing e Copywriter – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Analista de Operações Comerciais | Júnior – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Estágio em SRE – São José dos Campos – SP – Estágio.

Mais sobre a Quero Educação e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Quero Educação, é interessante frisar que a empresa já ajudou mais de 850 mil alunos a encontrarem bolsas de estudo em graduação, pós-graduação, curso técnico, ensino básico ou idioma, em instituições de ensino do Brasil inteiro. Mas, não vai parar por aí. Quer que a educação chegue a mais e mais pessoas. Quer ver a revolução através da educação.

Ao longo dessa jornada, muita gente também acredita no seu propósito: é a única startup brasileira acelerada duas vezes pela Y Combinator, é uma das 40 empresas Endeavor do Mundo, é certificada pelo Great Place to Work e, para completar, uma das 50 startups com maior impacto na América Latina pela WEF – Fórum Econômico Mundial.

