Quitação em Falência: Você pode declarar falência em empréstimos estudantis?

Empréstimos estudantis tendem a ser um dos principais motivos de estresse em americanos que lhes devem, há muitos casos em que eles esgotam a vida de pessoas que concordam em contrair dívidas maciças porque querem ter uma carreira. Existem alguns casos em que ex-alunos querem entrar com pedido de falência porque pagar por isso empréstimos estudantis torna-se um fardo com risco de vida. É aí que muitos deles podem realmente solicitar a liberação de seus empréstimos estudantis, mas esse processo não é fácil e nem todos são aprovados para passar por isso. Este processo só pode acontecer se você arquivar uma ação separada, conhecida como ‘processo contraditório‘. Consiste em solicitar ao tribunal de falências que conclua que o reembolso imporia dificuldades indevidas a você e a seus dependentes.

Em que circunstâncias posso cancelar meu empréstimo em caso de falência?

Primeiro de tudo, você precisa arquivar falência e provar ao tribunal que reembolsar o seu empréstimos estudantis pode causar dificuldades indevidas. Talvez você já tenha começado uma família e sustentá-los como o principal provedor provou ser extremamente difícil. Depois que as evidências são apresentadas ao tribunal de falências, um processo contraditório precisa decidir se você é elegível para falência ou não. Credores pode estar presente para contestar o seu pedido. Mas essa dificuldade indevida às vezes pode se tornar difícil de determinar, apesar dos tribunais de falências não usarem um único teste para determinar a dificuldade indevida. No entanto, eles analisam os fatos para determinar quanta dificuldade em reembolsar seu empréstimos pode causar.

Esses fatores podem ser se você for forçado a pagar o empréstimo, não conseguir manter um padrão de vida considerado mínimo. Outro fator é quando há evidências de que essa dificuldade se estenderá por uma parte importante do período de reembolso do empréstimo. Além disso, há um fator que tem a ver com os esforços de boa fé que você fez para pagar o empréstimo antes de entrar com o pedido. falência. Se o tribunal considerar que esses pagamentos causam dificuldades indevidas, seu empréstimo poderá ser totalmente cancelado e você não terá que reembolsar nenhuma parte desse empréstimo. Você também pode obter seu empréstimo parcialmente descarregado e será obrigado a pagar apenas uma parte do empréstimo. Além disso, você pode ser obrigado a reembolsar o empréstimo em termos diferentes que se adequem melhor à sua situação.