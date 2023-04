Racismo, álcool e rituais: o primeiro mentor de Alex Pereira rememora o nascimento de ‘Poatan’

O sonho de Alex Pereira parecia fora de alcance. Quando jovem, trabalhando em uma borracharia, o natural de São Bernardo do Campo, Brasil, foi arrastado para um mundo de álcool e decepção. Ele ainda se tornou o campeão dos médios do UFC, mas o caminho para o topo do mundo teve muitas reviravoltas.

Pereira percebeu que se tornar um atleta poderia mudar sua vida, disse ele, “porque o esporte salva as pessoas”. Ele não tinha talento para o futebol, o esporte mais popular do Brasil e a carreira número 1 nos sonhos de milhões de crianças no país. Crescendo em um ambiente difícil, muitas vezes se envolvendo em brigas de rua, parecia natural para Pereira procurar uma academia de artes marciais. Isso daria a ele um futuro – ou pelo menos garantiria que ele risse por último nas ruas.

Wilson Nunes, também conhecido como “Ninja”, foi seu primeiro treinador. Ele viu tanto potencial em Pereira que percebeu que o jovem lutador precisava de um treinador mais experiente. Ninja procurou Belocqua Wera, um dos maiores mestres do kickboxing de São Bernardo do Campo, dizendo-lhe: “esse cara tem talento e pode virar campeão”.

Wera se lembra de ter respondido que não queria perder tempo com um recém-chegado. Mas, eventualmente, ele cedeu. Pereira apareceu em sua academia um dia para um teste, e Wera o colocou contra um de seus melhores protegidos.

“Coloquei ele contra o ‘Eduardinho’, que foi campeão brasileiro muitos anos antes, para testar o Alex”, conta Wera. “Alex foi all-in logo de cara com total agressividade. Ele estava em total desvantagem e acabou desistindo, mas mostrou alguma qualidade, mostrou onde pode chegar”.

Depois, Pereira recebeu alguns conselhos diretos.

“Você viu que precisa aprender a técnica”, Wera disse a ele. “Não adianta vir só com força pura. Isso não vai resolver as coisas. Você é mais forte e pesado que ‘Eduardinho’, mas você viu o que aconteceu. Você precisa trabalhar duro e aprender meu estilo.”

Pereira, porém, só gostava de lutar. Ele não tinha ideia de como as coisas eram grandes no mundo do kickboxing, na verdade. Quando Wera perguntou quais eram seus objetivos, ele simplesmente respondeu: “Quero chegar ao topo”.

Onde exatamente, Wera questionou?

“Onde você puder me pegar”, respondeu Pereira.

O plano foi definido. Pereira queria se tornar o melhor kickboxer do mundo, e Wera faria qualquer coisa ao seu alcance para transformar isso em realidade. As coisas não seriam fáceis, no entanto.

“Eu ensinava em uma academia de elite na época e tive algumas dificuldades em trazê-lo por causa de sua origem humilde”, diz Wera. “Alguns coordenadores de academia não queriam deixá-lo entrar na academia. Tive que negociar uma bolsa de estudos para ele, porque a mensalidade era mais alta do que ele ganhava na borracharia, então ele não tinha como pagar.”

Pereira era talentoso e isso o ajudou a fechar o negócio. Mas Wera estava constantemente batendo de frente com outros coordenadores de academia e treinadores para ficar do lado de seu iniciante no kickboxing.

“Ele passou por tudo isso e nem sei se percebeu que era racismo”, diz Wera. “Eu vi isso. Sou mais velho, tenho experiência. Eu também sou pobre, mas tive gente rica na minha família, então sei como é lidar com o racismo e o preconceito social dentro da própria família. Ele não tinha essa noção na época.”

Além disso, Pereira ainda era viciado em álcool.

“Quando comecei a treiná-lo, ele bebia um litro de cachaça por dia”, diz Wera, referindo-se ao popular destilado brasileiro feito de caldo de cana fermentado. “Ele costumava dizer: ‘Quando não há cachaçabebi álcool com café.’

“Pude ver nele, dada a minha origem indígena, [that] ele estava fragilizado devido às drogas e ao álcool. Ele nunca mencionou drogas para mim, mas você não precisa dizer, certo? Tudo o que ele disse. … Eu também nunca perguntei a ele. Todo mundo merece uma segunda chance.”

Pereira decidiu se livrar do álcool, ao perceber que isso o impedia de alcançar um patamar superior como kickboxer.

“Certo dia, eu estava treinando com ele no ringue, tentando ensiná-lo alguns movimentos difíceis”, diz Wera. “Eu estava empurrando-o com força, então dei um soco bem no estômago dele e ele caiu. Eu pensei comigo mesmo, ‘F***, ele é fraco. Estou perdendo meu tempo com ele? Ele estava de volta segundos depois, e eu vi lágrimas em seus olhos. Percebi que ele não era fraco, ele era um guerreiro. Ele estava podre por dentro devido às coisas que usava, estava contaminado. Não foi fácil transformá-lo no que ele se tornou.”

Wera explicou a Pereira que tinha uma receita especial, algo que aprendera com seus ancestrais indígenas, que ajudaria a “curar” os malefícios do álcool. Pereira mal tinha dinheiro para pagar as contas, então o treinador se ofereceu para comprar várias raízes brasileiras, limão, mel, abacaxi e outros ingredientes para preparar um suco que “desintoxicaria e curaria” seu corpo.

Wera notou algo especial em Pereira durante o processo de cura. O jovem kickboxer não fazia ideia, mas seus pais confirmaram posteriormente que, assim como seu treinador, Wera, seus avós eram indígenas.

A partir desse momento, Pereira tornou-se “Poatan”, palavra em tupi-guarani que significa “mãos duras como pedras”.

“Ele não tinha ideia do que significava ser indígena”, diz Wera. “Comecei a trazer de volta o espírito de seus ancestrais com danças, trazendo a mente e o espírito.”

“Poatan” se tornou o campeão de kickboxing do WGP no Brasil sob a tutela de Wera, mas se separou de seu mentor antes de se tornar campeão de duas divisões no GLORY e campeão do UFC. O técnico diz não ter ressentimentos em relação a Pereira, por quem torce até hoje.

“Ele está me representando”, diz Wera. “Quando ele é campeão, fico feliz.”

O estilo único de trocação de Pereira ainda é aquele que ele aprendeu em São Bernardo do Campo, diz Wera. O treinador chama isso de “estilo onça”, uma variação dos golpes tradicionais com diferentes ângulos do corpo e com os dois pés no chão – “coisas que o boxeador comum não consegue fazer”, acrescenta.

Wera diz que Pereira “usou isso no final” do primeiro confronto do UFC com Israel Adesanya em novembro, nocauteando o campeão dos médios no Madison Square Garden em uma reviravolta épica no quinto round.

Pereira e Adesanya se reencontram no sábado pelo UFC 287, como atração principal de um card pay-per-view em Miami, e Wera está confiante.

“Eu tive um sonho antes da luta de Sean Strickland, e ele estava em péssimo estado, estava levando uma surra e estava me dizendo que havia perdido a conexão com seus ancestrais e eu precisava me reconectar por ele”, diz Wera. “Ele estava perdido em espírito e mente, e eu fiz isso no sonho. Também fiz minhas danças ao acordar no dia seguinte, e vocês viram o resultado na luta. Ele disse em entrevista depois que se sentiu um guerreiro, um gigante naquela luta.

“Adesanya postou recentemente um vídeo de uma pantera caçando uma onça. Panteras são animais sobrenaturais em sua cultura. Ele deve ter falado com o xamã que o guia espiritualmente. Assisti aquela primeira luta em pé em casa, gritando à noite, mas não sei se minha saúde vai permitir desta vez. Eu não posso fazer isso por ele novamente. Sou um velho de 70 anos com pressão alta. [Laughs.] Mas ele tem que estar pronto para isso porque [Adesanya] terá o espírito dos africanos forte com ele.”

“Quanto à luta propriamente dita, ele tem que começar o primeiro round como terminou o quinto, com meu estilo de kickboxing. Ele sabe do que estou falando”, acrescenta. “Movimente o corpo, mantenha os pés no chão e lute no estilo onça. Bloqueios agressivos, chute forte, joelhada, use seu boxe e derrube-o logo de cara. Ele tem que lutar de forma diferente. Adesanya vai entrar para nocauteá-lo porque ele viu buracos. Se ele lutar dessa forma, ele nocauteia Adesanya.”