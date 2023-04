Raiders querem pressionar Jimmy Garoppolo selecionando um QB no draft de 2023 da NFL

Nnovo quarterback do Las Vegas Raiders Jimmy Garoppolo não será fácil ser o novo titular do time.

invasores O gerente geral Dave Ziegler disse que a equipe está aberta para selecionar um quarterback no draft da NFL, que vai de quinta-feira, 27 a 29 de abril, com os Raiders segurando a sétima escolha geral.

Garoppolo está acostumado com a competição. Primeiro, quando ele veio para o Patriotas da Nova Inglaterraele teve que ser paciente até que o lendário Tom Brady decidisse deixar o time.

Então, com sua chegada com o São Francisco 49ersa franquia Santa Clara selecionou o excelente QB Trey Lance com a terceira escolha geral, com a ideia de que Garoppolo deixaria a franquia.

“Apenas filosoficamente, a maneira como Josh e eu acreditamos que vamos construir essa lista é qualquer oportunidade que tenhamos de melhorar a competição, e se isso significa que na posição de zagueiro há uma competição lá, achamos que traz o melhor de nossos jogadores”, Ziegler declarou em sua conferência de imprensa pré-projecto.

O contrato multimilionário de Garoppolo

Garoppolo assinou um contrato de três anos e 67,5 milhões de dólares em 17 de março, com 34 milhões garantidos. O veterano de nove anos foi escolhido para substituir Derek CarrQB titular dos Raiders desde 2014, que foi dispensado e posteriormente assinado com o New Orleans Saints.

Ziegler descrito Garoppolo como um quarterback de alta qualidade, mas disse que ele e McDaniels devem manter suas opções em aberto, dada a variedade de passadores disponíveis no topo da classe deste ano.

Que significa Jimmy Garoppolo poderia mais uma vez servir como uma ponte para o futuro de uma equipe.

“Sempre que você encontrar um jovem jogador naquela posição que terá impacto em seu time, você deve manter a mente aberta para isso”, continuou ele.

“Claro, estamos empolgados em ter Jimmy e ter Jimmy nos fornece um jogador titular de alta qualidade na posição, então nos sentimos confortáveis ​​com isso.

“Mas acho que fechar essa porta e apenas dizer que não é algo que você faria por causa de X, Y e Z, esse não é o negócio em que estamos.”

Dave Ziegler deixou claro que ele e Josh McDaniels planeje procurar os melhores jogadores disponíveis na primeira rodada e levar em consideração as necessidades de escalação do time.

“Queremos encontrar um jogador que se encaixe no que procuramos em um invasores jogador”, concluiu.

“Queremos encontrar alguém que tenha paixão pelo futebol. Queremos encontrar alguém que tenha algum lado positivo, que tenha alguma explosividade em seu jogo, que possa impactar o jogo de forma positiva e que se encaixe na nossa organização.

“Queremos que eles também tenham um impacto positivo na organização como pessoa.”