Raízen oferece Novas Oportunidades de Emprego: Conheça os Cargos e Regiões Disponíveis

A Raízen é referência global em bioenergia e anunciou a abertura de diversos novos empregos em vários locais do Brasil. A rede está entre os maiores grupos privados do Brasil e atualmente emprega cerca de 40 mil colaboradores em suas unidades. Os interessados em fazer parte deste grande time, devem ficar atentos a todas as informações disponibilizadas a seguir.

Raízen abre novas vagas de EMPREGO; veja os cargos e regiões

A Raízen preza pela entrega de um ambiente de trabalho seguro, acolhedor, familiar e inclusivo, onde o respeito entre as pessoas é essencial. Diante disso as vagas estão disponíveis em vários locais do Brasil e para todo o público.

Estamos tratando de uma companhia que oferece uma gama de benefícios a todos os seus colaboradores, incluindo um salário compatível ao mercado e oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. Verifique, a seguir.

Analista de Processos Industriais – Guariba / SP;







Gestor de Operações de Manutenção – São Paulo;







Analista de Preços Sênior – São Paulo;







Analista de Service Desk Júnior – Piracicaba / SP;







Gestor de Operações de Faturamento e Balança I – Rio Brilhante / MS;







Analista de Projetos TI Sr – Remoto e São Paulo;







Analista de Programação Agroindustrial – São Paulo;







Gestor de Operações Agrícolas – Morro Agudo.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para se candidatar à vaga de interesse, basta ficar atento a todos os requisitos solicitados para a atuação de cada cargo e realizar o cadastramento de um currículo com todos os dados atualizados através do site 123empregos.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.