Rams HC Sean McVay explica decisão de draftar QB Stetson Bennett

Los Angeles Rams treinador principal Sean McVay realizou uma conferência de imprensa após o Draft da NFL de 2023 concluiu no sábado e explicou a decisão da franquia de selecionar Georgia Bulldogs quarterback Stetson Bennet com a 128ª escolha geral.

McVay, 37, e a organização estão passando por um processo de reconstrução. Fazer com que o bicampeão nacional aprenda com Mateus Stafford pode configurar a equipe para os próximos anos.

“Acho que a jornada dele, as pessoas não dão valor”, disse McVay. “Esse cara é um jogador de futebol muito bom por causa do histórico, e a maneira como ele se tornou titular na Geórgia é um pouco incomum.

“Não foi o percurso cinco estrelas, mas acho que minimizou o atletismo, a capacidade de criar fora do horário. Ele é um lançador natural do futebolele pode jogar com muita antecipação, lançar a bola com precisão, jogar dentro do tempo.”

Bennett, 25, foi para a quarta rodada, apesar de problemas fora do campo prejudicarem seu estoque de draft a ponto de alguns especialistas acreditarem que ele não seria convocado.

Stetson Bennett chama Sean McVay de ‘gênio’

A última vez que o Rams convocou um quarterback foi em 2016, quando eles trocaram um recorde de 14 vagas para selecionar Jared Goff com a primeira escolha geral.

“Animado para trabalhar com o treinador McVay”, disse Bennett. “ouvi dizer que ele é um gênio.”

Bennett também elogiou Stafford, um veterano de 14 anos que o jovem QB considera estar entre os melhores de todos os tempos, dizendo que está pronto para aprender o máximo possível.

“Ele é um dos zagueiros mais talentosos que já jogou”, disse Bennett sobre Stafford. “E ele é duro como pregos, e todos os seus companheiros parecem sempre gostar dele. E assim Estou animado para entrar lá, ficar quieto, fazer anotações e aprender.”