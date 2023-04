Randoncorp Anuncia Vagas de Emprego em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

A Randoncorp, grupo empresarial que é referência nos setores de semirreboques, vagões ferroviários, autopeças e serviços, está procurando novos profissionais para compor o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira algumas das vagas disponíveis:

Analista de Processos I – Fras-le – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Analista de Qualidade – Randon Triel-HT – Erechim – RS – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza Industrial – Fras-le (Turno 1 por Escala) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Nakata – Extrema – MG – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Fras-le (Turno 1 por Escala) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Gerência de Unidade Resende – Suspensys – Resende – RJ – Efetivo;

Mecânico(a) de Manutenção – Nakata – Extrema – MG – Efetivo;

Operador(a) de Máquinas I – Randon Caxias do Sul (Turno 1) – Caxias do Sul – RS – Efetivo.

Mais sobre a Randoncorp e como se candidatar

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Randoncorp, é válido frisar que a organização tem sede na cidade de Caxias do Sul (RS), conta com 28 unidades industriais e está presente em mais de 120 países, sempre priorizando a proximidade e a confiança com seus públicos, a valorização das pessoas e o lucro com sustentabilidade.

Atualmente, mais de 17 mil pessoas colocam seu talento em movimento com a gente, construindo soluções nos setores de semirreboques, vagões ferroviários, autopeças e serviços financeiros e digitais. Por fim, a Randoncorp As atua ainda na transformação social com iniciativas realizadas pelo Instituto Elisabetha Randon e incentiva a pesquisa científica e a busca por novas soluções tecnológicas por meio do apoio ao Instituto Hercílio Randon.

