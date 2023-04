Randy Arozarena quebra o recorde da MLB ao acertar o RBI vencedor contra o White Sox

Randy Arozarena teve um grande dia ao liderar o Tampa Bay Rays à vitória com um home run de duas corridas e com isso, Arrozarena tem um para os livros de pelo menos um home run em seus primeiros 21 jogos.

O último recordista foi o Seattle Mariners em 2019

O Chicago White Sox caiu contra o melhor início de temporada nas majors que foi visto pela última vez com o Yankees em 2003. Com o RBI de Arrozarena, agora Recorde do Rays é 18-3.

A bola de Kenya Middleton não escapou do single RBI de Arozarena no 5º

“Randy foi pontual o ano todo”, disse Shane McClanahan. “É divertido testemunhar o que ele faz.“

Arozarena acertou um single da primeira base para a direita e lidera o time com 22 RBIs, e é por isso que ele está ganhando muito dinheiro com um novo contrato robusto com os Rays.

Arozarena evitou arbitragem e ganhou um grande salário

Arozarena possui habilidades e virtudes tanto defensivamente quanto ofensivamente ao mesmo tempo em que possui um poderoso bastão, além de uma ótima colocação de bolas em campo com sua luva. Sendo uma das estrelas mais destacadas do mundo, as pessoas querem saber quanto ganha por ano.

De acordo com um site especializado, o jogador ganha um total de US$ 4,15 MDD. Isso foi depois que Randy Arozarena chegou a um acordo com o Tampa Bay para evitar a arbitragem. Seu contrato foi inicialmente avaliado em US$ 716.000.

Números de Randy Arozarena com os Raios

Este Tampa Bay 2023 teve um ótimo começo de temporada. Mesmo após o início da temporada, eles atingiram o recorde histórico do Milwaukee Brewers de 1987 e do Atlanta Braves de 1982 ao iniciar uma campanha com 13 vitórias e 0 derrotas. Essa sequência terminou na última sexta-feira, quando perderam para o Toronto Blue Jays sem conseguir estabelecer um novo recorde