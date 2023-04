Rapper Designer é preso por se expor em avião e buscar ajuda mental

Designer está tendo problemas com sua saúde mental, uma luta que ele diz ter ficado bem clara depois que soubemos que ele se expôs em um voo internacional.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o rapper “Panda” estava em um voo internacional no fim de semana voltando para os Estados Unidos depois de uma viagem com escalas na Tailândia e Tóquio. Somos informados durante o vôo que ele se expôs e foi repreendido por um comissário de bordo.

Assim que o avião de Desiigner pousou em Minneapolis na segunda-feira, ele foi recebido por policiais – onde foi interrogado e eventualmente liberado.

Quanto ao que levou ao incidente … nossas fontes dizem que durante sua viagem, Desiigner ficou doente e foi prescrito remédios, ele acredita que a medicação causou algum tipo de desequilíbrio químico.

Em uma declaração ao TMZ, Desiigner nos disse: “Nos últimos meses, não tenho estado bem e tenho lutado para aceitar o que está acontecendo. Enquanto estava no exterior para um show em que me apresentei, tive que ser internado em um hospital, não estava pensando com clareza.”