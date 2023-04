Raquel Leviss conheceu a mãe de Tom Sandoval em janeiro e ela sabia sobre o caso

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Raquel fez outra viagem para St. Louis – a cidade natal de Tom – em janeiro, após sua primeira saída no mês anterior. Eles estavam em um bar com seus amigos quando o local teve que fechar abruptamente devido a um alerta de tempestade de gelo na área.

Disseram-nos que Terri não era legal com a situação deles mas foi cordial durante a troca rápida. Tom não apresentou Raquel como sua namorada, apesar do fato de Terri já saber.

TMZ divulgou a história, Raquel fez seu primeiro São Louis caminhada no final de dezembro, com Tom levando-a para um passeio pela cidade … mas nos disseram que sua família não tinha interesse em conhecê-la, principalmente sabendo o que estava acontecendo nos bastidores.

Soltamos Tom na terça-feira e ele disse que é hora das pessoas deixarem Scandoval. Ele também criticou Miraval Resorts and Spas esta semana depois deles aparentemente implícito ele estaria hospedado em um de seus hotéis no Arizona… e para ligar os pontos, Raquel verificado em uma unidade de saúde mental na semana passada, com alguns especulando que é para onde ela foi com ele a reboque.