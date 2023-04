Raquel Leviss em centro de saúde mental após caso de Tom Sandoval exposto

Raquel Leviss está supostamente recebendo tratamento em uma unidade de saúde mental logo após seu caso com por Tom Sandoval indo a público.

A estrela de “Vanderpump Rules” recentemente se internou, de acordo com PT … que está relatando Raquel tomou a decisão com sua família de buscar tratamento. O que é interessante é … ela teria tomado essa decisão antes do chamado “Scandoval” se tornar uma coisa.