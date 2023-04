Raquel Leviss se interna em centro de saúde mental em meio a drama de caso com Tom Sandoval

Rachel Levissestrela de “Regras Vanderpump“, se internou em uma instalação para receber tratamento de saúde mental, em meio ao drama que a cercava e Tom Sandovalcaso de. De acordo com seu representante, Raquel e sua família haviam decidido, meses antes do relacionamento ser descoberto, que ela precisava de tratamento de saúde mental e, por fim, decidiram entrar em um centro voluntário para aconselhamento em saúde mental.

No entanto, ela adiou o tratamento para terminar seu compromisso de filmagem, mas Bravo e a produção estavam cientes de seu plano e apóiam sua jornada para uma melhor saúde mental.

Seu representante também esclarece que a estrela da realidade não está na clínica de reabilitação, mas sim para “saúde mental e terapia de trauma”. De acordo com uma fonte, Raquel está na instalação há algum tempo e está inscrita em um programa de longo prazo.

Raquelcaso de com Tom Sandoval foi exposto no início de março, enquanto Tom ainda estava em um relacionamento de nove anos com a co-estrela Ariana Madix. Raquel divulgou uma declaração de desculpas após a divulgação da notícia, onde ela compartilhou que estava vendo um conselheiro.

Em seu depoimento, ela refletiu sobre suas escolhas e revelou seus padrões de codependência e vício em ser e se sentir amada.

Raquel quer acabar com seu ‘ciclo de comportamento doentio’

Ela afirmou ainda: “Busquei validação emocional por meio de conexões íntimas que não são saudáveis ​​sem consideração pelo meu próprio bem-estar, às vezes afetando negativamente os outros e muitas vezes priorizando as conexões íntimas sobre minhas amizades.”

Raquel concluiu sua mensagem dizendo que havia começado a encerrar seu “ciclo de comportamento doentio” e estava começando a “aprender a proteger” sua saúde mental. Embora Raquel apareceu no “nuclear” “Regras da bomba“gravação de reunião, ela não foi ouvida desde então e tem se mantido discreta.

Tom, enquanto isso, deu uma entrevista reveladora para Howie Mandel, no qual ele disse que ele e Raquel apertaram o botão de pausa em seu relacionamento sexual. A situação causou alvoroço entre os fãs do show, com muitos expressando sua preocupação e apoio para Raquelsaúde mental de.

Como Raquel disse em sua declaração: “Não espero simpatia, compreensão ou perdão. No momento, devo me concentrar em minha própria saúde e bem-estar enquanto me esforço para ser uma pessoa melhor no futuro.”