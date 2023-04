Ravens apresenta Odell Beckham Jr. e faz proposta pública para que Lamar Jackson fique com o time

EUuma jogada surpreendente nesta entressafra, estrela do wide receiver Odel Beckham Jr. assinou oficialmente com o Baltimore Ravens para a temporada de 2023. Beckham assinou seu contrato e a equipe o apresentou durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira. No entanto, a dúvida que pairava na cabeça de todos era quem lançaria a bola para ele na próxima temporada, já que Lamar JacksonO futuro de com a equipe permanece sem solução.

Relatórios sugerem que Jackson desempenhou um papel fundamental no recrutamento de Beckham para os Ravens, e o entendimento era que ele seria o quarterback do time em 2023. Jackson até compartilhou uma captura de tela do FaceTime dos dois seguindo Beckham e os Ravens concordando com os termos.

No entanto, nada foi definido entre Jackson e os Ravens, já que eles continuam a ter um relacionamento tênue que recentemente apresentou um pedido de troca.

Durante a conferência de imprensa, beckham fez uma apresentação pública para Jackson para voltar ao redil, apesar de não receber nenhuma garantia em relação ao zagueiro. “Lamar, se você estiver assistindo, adoraria trabalhar com você”, disse Beckham. “Estou animado com essa oportunidade.”

Director Geral Eric DeCosta observou que os Ravens só pensam em Jackson como seu QB1 e ainda têm esperança de que um acordo seja fechado. Enquanto isso, a busca dos Ravens por beckham está em obras há algum tempo.

DeCosta revelou que a equipe estava em comunicação com o acampamento de Beckham desde outubro do ano passado e havia participado de seu treino no mês passado e passado um tempo com ele no Arizona durante as reuniões dos proprietários da NFL.

Beckham retorna à NFL após vencer o Super Bowl

beckham perdeu toda a última temporada depois de sofrer uma lesão no LCA durante Super Bowl LVI como membro do carneiros. Ele expressou entusiasmo em voltar ao campo e continuar de onde parou em Los Angeles. “Estou fora há muito tempo”, disse Beckham. “Estou apenas animado para voltar ao campo.”

A contratação foi uma das maiores surpresas da entressafra, pois parecia que Beckham estava prestes a ingressar no New York Jets. No entanto, os Ravens foram capazes de atacar e proteger o receptor principal. “Às vezes, o azarão vence”, disse DeCosta.