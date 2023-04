Ray Borg e Keoni Diggs são cortados após erro na pesagem do Bellator 295

A carreira de Ray Borg no Bellator acabou antes mesmo de começar.

Borg e o também veterano do MMA Keoni Diggs foram dispensados ​​de seus contratos com o Bellator na sexta-feira, depois de não baterem o peso para as 295 lutas agendadas do Bellator.

Funcionários do Bellator confirmaram os cortes com o MMA Fighting após um relatório inicial do MMA Junkie.

Borg estava programado para fazer sua estreia promocional em uma competição de 125 libras contra o ex-campeão peso galo do Bellator, Kyoji Horiguchi. Depois de inicialmente ser agendado como uma luta peso mosca, Borg vs. Horiguchi foi então alterado para uma luta catchweight de 130 libras para acomodar as lutas de Borg na balança, no entanto, Borg acabou falhando em pesar devido a essas lutas, levando a luta a ser totalmente cancelada. .

Borg perdeu peso inúmeras vezes ao longo de sua carreira. Sua corrida no UFC chegou ao fim em 2020 devido a problemas semelhantes relacionados ao peso.

Diggs lutaria contra Weber Almeida no peso-pena, que também foi cancelado.

“Acho que Ray e Keoni tinham pesos catch para começar, e começamos com um preço de contrato, e então eles negociaram um peso catch porque não conseguiam bater o peso”, disse o presidente do Bellator, Scott Coker, ao MMA Junkie na sexta-feira. “E então, para eles perderem peso completamente de novo na hora de lutar, esta é uma liga de luta profissional. Este não é um torneio amador. Então, para mim, acho que talvez seja hora de dizer adeus a ambos, e vamos seguir em frente e deixá-los lutar em outro lugar, e boa sorte.”

“Ray não conseguiu nem chegar a 1935”, acrescentou Coker sobre Borg. “Acho que Horiguchi provavelmente teria lutado com ele em 35 hoje, só porque ele queria tanto lutar. Mas escute, no passado, eu entendo – mas a gestão dele e minha equipe me garantiram que ele seria capaz de bater o peso e bater o catchweight, que era 130, com certeza, sem problemas. E então você segue a palavra deles, porque geralmente não temos um problema como esse em uma luta tão grande. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu.”

A semana agitada de Borg continuou, já que o ex-desafiante ao título do UFC também foi descartado na sexta-feira por sua equipe de gestão, Dominance MMA, após a falha na pesagem.

