Ray Borg se aposenta do MMA após última derrota no peso e dispensa do Bellator

Ray Borg decidiu chamar isso de carreira.

Borg, 29, anunciou sua aposentadoria das artes marciais mistas na sexta-feira, após o corte de peso que levou à sua dispensa do Bellator.

“As coisas não saíram como planejado neste fim de semana e não vou lutar”, escreveu Borg no Facebook. “Prometi a mim mesmo que, se outro incidente como esse acontecesse, eu me aposentaria. Portanto, daqui para frente, estou oficialmente fora do jogo e desligando.

“Só quero me desculpar formalmente com aqueles que decepcionei e agradecer aos que estiveram ao meu lado durante esses anos loucos. Estou em uma jornada diferente na vida agora e aprecio e amo todos vocês por sempre serem o time borg”.

Ex-desafiante ao título do UFC, Borg era esperado para fazer sua estreia no Bellator no sábado em uma luta peso mosca contra o ex-campeão do Bellator Kyoji Horiguchi, no entanto essa luta foi cancelada na sexta-feira devido às últimas lutas de Borg na balança. Borg foi posteriormente liberado não apenas de seu contrato com o Bellator, mas também descartado publicamente por sua equipe de gerenciamento de longa data Dominance MMA.

Borg (16-5) não é estranho à controvérsia de pesagem. De acordo com a Tapology, o nativo do Novo México sofreu pelo menos 17 cancelamentos de luta ao longo de seus 11 anos de carreira no MMA, muitos dos quais relacionados ao peso. A carreira de Borg no UFC terminou em circunstâncias semelhantes em 2020 devido às suas lutas na balança.

Borg havia vencido três lutas consecutivas no peso galo antes de retornar ao peso mosca contra Horiguchi no Bellator 285.

“The Tazmexican Devil” sai do MMA com vitórias notáveis ​​sobre os veteranos do UFC e Bellator Jussier Formiga, Louis Smolka, Rogério Bontorin e Ricky Bandejas. Sua melhor sequência veio em 2014-17, quando ele venceu cinco das seis lutas para ganhar uma chance pelo título dos moscas do UFC contra o então campeão Demetrious Johnson, que ele perdeu com uma chave de braço voadora no quinto round.