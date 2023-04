Reabertura do Edital do Concurso SES DF com Mais de Mil Vagas para Cargos de Nível Médio

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal foram retomadas.

Com a reabertura do prazo, os interessados têm entre os dias 22 de maio e 23 de junho para realizar a inscrição diretamente pelo site da banca organizadora, a FUNATEC.

O concurso havia suspenso pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal por não demandar vagas por área administrativa e, também, por não conceder oportunidade de interposição de recurso contra o resultado preliminar para pedidos de vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Agora, com a retificação do edital outras datas importantes do certame foram alteradas, como o prazo para solicitar a isenção da taxa e a data das provas.

O período para requerer a isenção da taxa passa a ser do dia 22 a 26 de maio para os candidatos que atendem a um dos seguintes requisitos:

Membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa CadÚnico;

Doadores de medula óssea;

Doadores de sangue;

Beneficiário de programa social concedido pelo governo do DF;

Prestadores de serviço à Justiça Eleitoral;

Pessoas que desenvolveram atividade voluntária e não remunerada de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude.

Já a data da prova objetiva ficou agendada para o dia 20 de agosto de 2023, com resultado final previsto para ser homologado no dia 27 de outubro.

O concurso SES DF visa o preenchimento de mais de 1 mil vagas para cargos de nível médio.

O primeiro edital foi publicado no dia 23 de janeiro, no Diário Oficial do Distrito Federal.

As oportunidades são para atuação em todas as Superintendências de Saúde do DF.

Vagas e salários Concurso SES DF

A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal oferece, ao todo, 1019 vagas distribuídas em dois cargos diferentes, conforme segue a seguir:

Agente de Vigilância Ambiental em Saúde – 17 vagas + 400 vagas para cadastro reserva;

Agente Comunitário de Saúde – 102 vagas + 500 vagas para cadastro reserva;

Ou seja, do total de vagas oferecidas, 119 são para contratação imediata e as outras 900 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

O salário oferecido para o cargo de Agente Comunitário de Saúde é de R$ 1.988,00, já para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, o salário é de R$ 4.485,00.



Você também pode gostar:

Para ambos os cargos, a jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos precisam comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, no caso nível médio completo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com as justiças eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Também é importante que o candidato ao cargo de agente comunitário de saúde more na comunidade em que deseja atuar.

Inscrições Concurso SES DF

Os interessados em participar do concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal devem realizar a inscrição no período de 22 de maio a 23 de junho, diretamente pelo site da FUNATEC.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 65 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e de R$ 70 para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde.

Tem direito a isenção de taxa os candidatos que se enquadram nos critérios estabelecidos no edital, conforme mencionado anteriormente.

Etapas Concurso SES – DF

Os candidatos inscritos no concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal serão avaliados por meio de única etapa, composta por prova objetiva.

A prova objetiva do concurso SES DF contará com 70 questões de múltipla escolha, divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação Aplicada aos Servidores do Distrito Federal – 10 questões;

Sistema Único de Saúde (SUS) – 05 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático – 08 questões;

Plano Distrital de Política para Mulheres – 02 questões;

Noções Básicas de Informática – 05 questões;

Conhecimentos Específicos – 30 questões;

Clique aqui para ler o edital do concurso SES DF na íntegra e obter maiores informações sobre o cronograma do certame e o conteúdo programático das provas.