Reação: Fusão UFC-WWE e o que isso significa para ambas as empresas

O UFC e a WWE se fundirão em uma nova empresa de capital aberto com receita combinada de mais de US$ 21 bilhões, mas o que essa nova parceria realmente significa para o futuro dos esportes de combate e do wrestling profissional?

Damon Martin e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, reagem às grandes notícias depois que a Endeavor fechou um acordo para comprar uma participação majoritária na WWE, que foi oficialmente anunciada na segunda-feira.

O que esse acordo faz para o UFC? Os artistas da WWE começarão a aparecer de repente na programação do UFC? Conor McGregor está destinado a aparecer na WrestleMania?

Discutimos tudo isso e muito mais no que diz respeito ao UFC e à WWE se tornarem parceiros de negócios sob o guarda-chuva do Endeavor.