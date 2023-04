Real Digital: diretrizes do Piloto RD são divulgadas pelo Banco Central

Desde 2020, o Banco Central do Brasil (BCB) discute a iniciativa sobre uma possível moeda digital, sendo assim, em 2021 a instituição criou diretrizes para o Real Digital.

Banco Central atualiza diretrizes do Piloto do Real Digital (RD)

De acordo com informações oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), a utilização de moedas digitais entre as ações financeiras, por meio de ecossistemas tecnológicos, tem sido acompanhada de perto pela instituição.

O Banco Central do Brasil (BCB) informa que por meio do LIFT Challenge foi permitido analisar um modelo que pode ser benéfico para a emissão do Real Digital.

Em fevereiro deste ano, as diretrizes foram revisadas e, em março, foram iniciados testes operacionais com o Real Digital, chamado de piloto RD.

Moeda digital brasileira

Conforme destaca a divulgação oficial, a discussão sobre uma moeda digital nacional tem crescido de maneira evolutiva.

Uma vez que é importante preservar a intermediação da transação financeira, para que se atinja os principais objetivos da implementação de uma modalidade digital de moeda no Brasil.

Dessa forma, segundo o Banco Central destaca, a evolução do Real Digital impacta discussões com órgãos reguladores do Brasil, estrangeiros e diversos órgãos internacionais.

Segundo a divulgação oficial, as diretrizes do Real Digital foram atualizadas para que a instituição financeira pudesse enfatizar modelos inovadores e novas tecnologias.

Tecnologias financeiras

Os contratos inteligentes, por exemplo, fazem parte dessa atualização, assim como o dinheiro programável. Visto que são operações compatíveis com a evolução da internet das coisas.

Além disso, dentre as melhorias nas diretrizes da criação do Real Digital, está o foco em desenvolver aplicações que permitam pagamentos offline.

Suporte ao varejo



A emissão da moeda digital pelo Banco Central do Brasil (BCB) objetiva dar suporte à oferta de serviços financeiros varejistas. Além disso, é necessário garantir a segurança jurídica dos usuários nas operações realizadas na plataforma do Real Digital.

Outras questões têm sido observadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), como a Lei do Sigilo Bancário e a Lei Geral de Proteção de Dados, já que devem ser incorporadas ao processo.

O atendimento integral às normas internacionais deve fazer parte do modelo tecnológico da moeda digital do Brasil.

É necessário que a criação da moeda atenda os modelos legais que previnem a lavagem de dinheiro e financiamentos ilícitos.

Além disso, o modelo tecnológico adotado também deve registrar ativos de diferentes naturezas, além de descentralizar o provimento de produtos e serviços.

Integração e segurança

Segundo o Banco Central do Brasil (BCB), é necessária a integração a outros sistemas e jurisdições para a realização de pagamentos transfronteiriços.

Um padrão de segurança cibernética é observado para criar uma infraestrutura no mercado financeiro, entre diversas outras observações importantes feitas pelo Banco Central, no que tange à economia, tecnologia e segurança.

Outro ponto sensível destacado pelo Banco Central do Brasil (BCB) é a necessidade de democratizar o acesso da população a novas tecnologias.

Além disso, é necessário dar suporte ao varejo no que tange a transações realizadas por meio do Real Digital.

Piloto RD

O piloto RD leva em consideração uma infraestrutura de testes através de tokens de ativos e emissão de ativos digitais.

Segundo a divulgação oficial, o projeto piloto RD do Banco Central do Brasil (BCB) permitirá uma avaliação de ganhos de probabilidade permitida, além de outras inovações tecnológicas.

Os depósitos tokenizados estão entre os ativos selecionados para o piloto RD. Em suma, são representações digitais de depósitos que devem seguir seus respectivos regimes normativos.

O Banco Central do Brasil (BCB), através das diretrizes do Real Digital, busca um sistema financeiro aberto no que tange a inovação e a tecnologia.

Inclusão financeira digital

Certamente o Real Digital é uma ferramenta importante para a promoção da inclusão digital financeira, bem como, uma maneira democrática de disponibilizar ferramentas voltadas para créditos, investimentos e seguros.

Portanto, o Real Digital tem sido uma inovação tecnológica e financeira que impactará a economia nacional em diversos aspectos.