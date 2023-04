Real Expresso está PROCURANDO novos talentos; Envie seu currículo!

A Real Expresso, companhia que atua há mais de 60 anos no setor de transporte e vem traçando uma história de sucesso, está na procura por novas pessoas para compor o seu time. Desse modo, antes de dar mais detalhes, confira quais são os postos de trabalho vagos e suas respectivas localidades:

Apontador – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Goiânia – GO – Efetivo;

Auxiliar de Trafego – Goiânia – GO – Efetivo;

Eletricista Veicular a Diesel – Goiânia – GO – Efetivo;

Fibreiro – Brasília – DF – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Brasília – DF – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Goiânia – GO – Efetivo;

Manobrista – Goiânia – GO – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Alfenas / Pouso Alegre – Minas Gerais – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Barreiras – BA – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Campinas – SP – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Campos Belos – GO – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Conselheiro Lafaiete – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Curitiba – PR – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Motorista Rodoviário – Cristinápolis – SE – Efetivo.

Mais sobre a Real Expresso e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Real Expresso, é interessante frisar que a empresa foi fundada em outubro de 1953, na cidade de Uberlândia (MG), sob o nome de Real Auto Peças, dedicando-se inicialmente ao transporte de passageiro, com linhas pioneiras dentro do triângulo mineiro, e à comercialização de veículos, peças e acessórios.

Ao longo do tempo, com sua presença garantida nas principais capitais brasileiras e em nove estados, além do Distrito Federal, a Real Expresso continua sendo sinônimo de tradição e modernidade. São mais de 65 anos no transporte rodoviário de passageiros, se consolidando uma das melhores empresas do transporte rodoviário do país, sempre com foco no cliente e no atendimento das suas necessidades, visando uma viagem com conforto, segurança e em especial com qualidade.

