Real Madrid e LaLiga Santander: um presente inexplicável

Real Madrid os torcedores estavam fazendo as contas no Estádio Santiago Bernabéu e simplesmente não conseguiam resolver. Ninguém entende onde está a diferença de 11 pontos entre Barcelona e Real Madrid é. Possivelmente o maior presente da história. Porque tanto quanto Carlos Ancelotti fala sobre o nível de Real Madrid e Barcelona estando em pé de igualdade, a realidade, o que o relvado e a Liga dos Campeões mostram, é que a equipa branca é muito mais uma equipa.

Quando eles querem, como contra Almería, eles são um rolo compressor. Nesta temporada, também na LaLiga Santander, Real Madrid jogou um bom punhado de partidas em que encantou o Bernabéu com seu jogo. a partida contra almera foi um deles. Talvez por isso, o Bernabéu esteve lotado pelo quarto jogo consecutivo e também não houve apitos devido aos 11 pontos de diferença.

Real Madrid fez uma daquelas exibições magníficas contra rubiÉ o time que deixa os torcedores de pé, especialmente empolgados com o novo tridente que Ancelotti montou no ataque. Uma nova BBC está surgindo com Vinicius, Benzema e Rodrigo. Os brasileiros são dinamite na ponta e Karim é Karim.

Benzema aposta em Lewandowski

As buscas pelo ranking de Pichichi que o MARCA distribui começaram ao intervalo com o terceiro de Benzema. Ele está mirando em Robert Lewandowski. O francês quer seu segundo Pichichi consecutivo e vai lutar por isso até o fim. Depois de um tímido início de temporada, Benzema acordou no momento decisivo e já fechou a intransponível lacuna de novembro. O duelo frente ao Almera terminou com Benzema com 17 golos e Lewandowski com 18.

Rodrygo já está com o Santiago Bernabéu de pé

Para Manolo Sanchis para dizer aquilo RodrigoSeu drible na vitória por 2 a 0 é um dos mais bonitos que ele já viu no Santiago Bernabéu. O brasileiro é um espetáculo que fica melhor a cada jogo. Mais acadêmico do que Viniciuso Santos jogador é um jogador de futebol que domina todas as áreas do jogo. O drible, claro, é um deles. Assim como sua capacidade de marcar. Sua melhor versão será essencial para a dupla contra Cidade de Manchester.

Vinícius sempre acende o fusível

E então há vir, que é quem sempre acende o fusível, o jogador que aciona o lateral em todas as partidas. Contra Almería ele deu três passes para Benzema nos primeiros nove minutos de jogo. Ele não estará no Anoeta após seu décimo cartão amarelo na LaLiga Santander, embora as boas estatísticas sejam de 20 gols e 22 assistências nesta temporada.

Os dois gols sofridos…

Almería atacou duas vezes e marcou dois gols. Eles vieram porque os donos da casa, que sempre tendem a fazer concessões ocasionais, permitiram. O problema com esses lapsos de foco é que contra Cidade com Haaland eles podem ser muito caros. Também é verdade que na Liga dos Campeões costuma ser uma história diferente, mas é óbvio que Ancelotti os usará como um aviso.

Almería pode agradecer

O Almeria sofreu quatro, mas poderia ter sido sete. Ou mais. rubido lado foram ajudados pela trave, com Real Madrid‘s para a frente acertando a trave três vezes. Duas vezes Asensio e uma vez Benzema acertar o poste. Se somarmos a isso os dois gols anulados por milímetros, um pênalti que o VAR perdoou e quatro ou cinco chances claras… Almería escapou de uma derrota esmagadora.