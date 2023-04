realme C55 chega ao Brasil estreando a “nova era” da Série C

A realme, marca chinesa de smartphones, acaba de confirmar o lançamento do seu novo C55 para o mercado brasileiro no começo do mês de Abril, com data oficial ainda a definir. O aparelho é o primeiro a trazer mudanças estratégicas da Série C, que com seu novo posicionamento “Invencível no Segmento”, pretende se tornar o líder do segmento de entrada com foco em câmera, armazenamento, bateria e design.

CONTEÚDO RELACIONADO: Qualcomm revela o novo chip e fala de “revolução” para smartphones

O realme C55 entrega a única câmera de 64 MP do segmento e é o primeiro da Série C a trazer um sensor de nível flagship com tamanho de pixel 0.7 ?m (micrômetro, que é um milésimo de milímetro). Além disso, ele conta com outro sensor de 2 MP com tamanho 1/2″, que é o mesmo usado em smartphones de última geração, como o realme GT Master Edition.

O realme C55 também traz 256 GB de memória interna e até 16 GB de RAM dinâmica (que converte até 10 GB do armazenamento interno para a RAM), o que representa a maior capacidade de memória do segmento, trazendo uma experiência de usuário mais duradoura e suave. Além disso, o aparelho melhora a performance da bateria com o carregador Supervooc de 33W, além de um processador octacore Helio G88 MediaTek, com 1,9 GHz de potência.

Design diferenciado para atender clientes

A realme sempre investe em um design único e moderno para se diferenciar da concorrência e o C55 traz o Design Sushower, que é inspirado em elementos da natureza. Além dele, o modelo chega na cor Rainy Night. O design não foca apenas em beleza, mas no projeto como um todo e também é extremamente bem otimizado com uma espessura de 7,89 mm.

E para finalizar, a realme confirmou que o C55 é o primeiro aparelho a trazer a “Mini Cápsula”, que se adapta de maneira inteligente ao display e aproveita o espaço ao redor da câmera frontal.

A realme pretende tornar sua Série C líder no segmento focando em imagem, armazenamento, bateria e design. De acordo com dezenas de milhares de feedbacks de usuários da Série C, a realme descobriu que cerca de 70% dos usuários desejam armazenamento maior, 56% desejam uma câmera melhor e 50% precisam de carregamento mais rápido.

Portanto, a realme fará esforços nessas três áreas: entregar uma câmera com mais pixels; maior espaço de armazenamento e carregamento mais rápido, para uma melhor experiência geral do usuário. Além disso, a realme mantém o “Dare to Leap” em mente, com o objetivo de oferecer uma experiência de usuário além de todas as expectativas com mais recursos avançados na Série C. Com isso, a marca pretende trazer designs arrojados e sofisticados para os produtos da Série C, superando todos os outros designs do segmento.

Empresa quer usar Série C para redefinir segmento

Anteriormente a realme apresentou a “Estratégia de Pináculo” nas Séries GT e Number. E agora é o momento de incorporar a Série C a esta estratégia, demonstrando sua determinação em redefinir o celular de entrada ao trazer um produto da Série C com padrões flagship.

A “Estratégia de Pináculo” indica que o produto terá como destaque um grande avanço tecnológico, que será o pináculo desta pirâmide de base triangular que representa os produtos realme. As três pontas desta base representam design, desempenho e experiência superiores.

A realme acredita que os celulares intermediários não precisam significar uma troca ou diminuição de especificações e promete continuar trazendo recursos líderes do segmento que superam as expectativas dos usuários, elevando a referência do mercado de telefones básicos.

A nova Série C aprimorada tem como objetivo ser a melhor escolha de mercado, com o C adquirindo o significado de “campeão da categoria”, “invencível no segmento”. Além disso, a realme promove a ideia de que “todos são campeões na vida”, trazendo celulares de entrada líderes de segmento de forma acessível para jovens do mundo inteiro e assim crescer com sua comunidade.

O smartphone ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, mas a expectativa de preço, com base no preço em dólar do produto, é de R$ 1.200 a R$ 1.900.