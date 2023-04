Rebalanço no ranking: Israel Adesanya retoma o primeiro lugar no ranking dos médios, mas até onde Alex Pereira deve cair?

Israel Adesanya é mais uma vez o rei dos médios do MMA.

“The Last Stylebender” recuperou sua coroa de forma feroz no UFC 287, finalmente derrotando seu inimigo Alex Pereira com um nocaute no segundo round para se tornar um duas vezes campeão dos médios do UFC. Adesanya e Pereira estão agora empatados com uma vitória cada um em sua série de MMA, embora Pereira ainda tenha a vantagem de 3-1 ao contar suas duas lutas de kickboxing. Mais importante, no entanto, a vitória de Adesanya o levou de volta ao primeiro lugar unânime até 185 libras no ranking global do MMA Fighting, com o campeão ganhando todos os oito votos de primeiro lugar de nosso painel de oito pessoas.

Mas considerando seu currículo limitado no MMA, até que ponto Pereira deve cair?

Luta de MMA

Não muito longe, ao que parece.

Embora os votos estivessem em todos os lugares – com Pereira ocupando o segundo lugar e o quinto lugar em pelo menos uma votação – “Poatan” ficou em terceiro lugar na atualização do ranking deste mês, aninhado apenas atrás do companheiro campeão dos médios do UFC Robert Whittaker.

Essa é a decisão certa? Pereira deve ser o número 2 ou deve ser ainda mais baixo do que temos aqui?

Vote na enquete e deixe seu comentário abaixo.