Receba a Boa Notícia: Bolsa Família Agora Está Disponível para Você!

O pagamento do Bolsa Família de abril já está sendo liberado para as famílias beneficiárias. A Caixa Econômica Federal deu início aos depósitos do benefício no último dia 14, seguindo com os pagamentos até do dia 28 deste mês.

O valor mínimo do benefício será de R$ 600 e beneficiará 21 milhões de famílias em estado de vulnerabilidade financeira e social. No entanto, ainda há a possibilidade de aumentar mais a renda, em razão aos benefícios complementares.

Desde março deste ano, as famílias inscritas que possuem crianças de até 6 anos de idade recebem um bônus de R$ 150 por cada uma delas. Além disso, a expectativa é que, a partir de junho, também haja o pagamento de um bônus para as gestantes e pessoas entre 7 e 18 anos incompletos, no valor de R$ 50.

No entanto, apesar de esperar a continuidade do benefício, recentemente milhares de beneficiários foram cortados do programa Bolsa Família. Apesar de ser possível solicitar a reversão do bloqueio, uma forma mais rápida de saber se o valor estará disponível é realizando a consulta pelo celular. Saiba como a seguir.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família pelo celular?

Siga o passo a passo para consultar o pagamento do Bolsa Família pelo celular:

Primeiramente, baixe e acesse o aplicativo Caixa Tem no seu celular; Depois, selecione a opção “Bolsa Família”; Em seguida, será aberta uma nova conversa com o robô automático. Sendo assim, clique em “continuar”; Serão apresentadas quatro opções. Assim, você deverá escolher a opção que desejar; Se a parcela já estiver disponibilizada, basta voltar ao início do app e clicar em “saldo” para visualizar o valor disponível.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra para receber o Bolsa Família é ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também é necessário ter cadastro atualizado no CadÚnico. Isso porque, este é o meio pelo qual o Governo Federal consegue ter acesso aos dados dos beneficiários. Dessa forma, realiza a concessão do benefício para aqueles que se enquadram nos requisitos do programa.

Além disso, outras regras precisam ser observadas para não correr o risco de perder o Bolsa Família. Confira quais são eles:

Manter os dados do CadÚnico atualizados a cada 2 anos ou sempre que mudar alguma informação familiar, como renda, endereço ou número de membros na família;

atualizados a cada 2 anos ou sempre que mudar alguma informação familiar, como renda, endereço ou número de membros na família; As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – Abril

O calendário de pagamentos do Bolsa Família segue o último número do NIS (Número de identificação Social) de cada beneficiário.

Este mês, a Caixa começou a repassar os valores para os beneficiários no último dia 14. Até o dia 28, todos já terão acesso aos pagamentos por meio do Caixa Tem. A seguir, confira o calendário oficial completo:



Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 15 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril – ANTECIPADO! Disponível no dia 22 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Ademais, para receber o Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar as agências da Caixa, lotéricas, correspondentes ou por meio do aplicativo Caixa Tem.

É importante destacar que o Caixa Tem está disponível para todos os clientes e permite que os usuários acessem a sua conta social digital para recebimento dos benefícios sociais do governo. Assim, através do app, é possível realizar transferências bancárias, pix, pagamento de boletos, recarga de celular e também ter acesso a diversos serviços bancários.