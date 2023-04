Recertificação do CalFresh: O CalFresh sempre liga para uma entrevista?

Bantes de passarmos a falar sobre CalFresh, precisamos dizer o que realmente é. Lembrar vale-refeição? Bem, CalFresh é a continuação deste programa, mas com um nome diferente no estado de Califórnia. Uma família CalFresh é um número de pessoas que realmente moram juntas, compram comida e a preparam juntas. Eles também precisam atender a determinados critérios para se tornarem elegíveis para este programa. O número de CalFresh os benefícios que você recebe dependerão estritamente de quantas pessoas moram em sua casa ou de quanto sobra de renda depois que várias despesas são subtraídas da receita mensal. Nem todo mundo é elegível para esses benefícios do CalFresh. Mas a questão principal é se, assim como aconteceu com o Food Stamps, você for entrevistado por um funcionário do governo sobre os benefícios do CalFresh.

Você consegue uma entrevista para certificar que está qualificado para o CalFresh?

Sim, você precisa passar por uma entrevista obrigatória que determinará se sua família é elegível para esses CalFresh benefícios. Normalmente, esta entrevista é feita por telefone, mas há casos em que você também pode solicitar uma entrevista pessoalmente com um dos representantes do condado. bem-estar escritórios ou também podem visitar sua casa. Esta entrevista pode ser realizada com o chefe da família, um cônjuge, um representante autorizado ou qualquer outro membro responsável da família. Esta entrevista precisa acontecer uma vez por ano para continuar recebendo essas CalFresh benefícios. Não há exceções, cada família recebe uma entrevista.

Nesta entrevista, o funcionário repassará todas as informações prestadas no CalFresh aplicativo. Eles também revisarão as regras do programa, solicitarão informações que podem não estar no aplicativo e também solicitarão qualquer comprovante de informações que possam ser necessárias. Depois que essa entrevista acontecer, um funcionário utilizará as informações fornecidas para a família para determinar se eles são elegíveis para CalFresh benefícios. Após um determinado período de tempo, o Condado enviará um aviso de ação por correio para o endereço de correspondência fornecido no aplicativo. Se o ladrão passar no primeiro filtro, há itens solicitados para Comprovante de Informação.

Você precisará de uma identificação, comprovante de residência, renda bruta, status de imigração e informações de patrocínio, comprovante de deficiência e despesas domésticas. As famílias que se qualificam precisam ter menos de $ 150 em receita bruta total e recursos líquidos. Eles precisam ter despesas domésticas mensais superiores ao valor da renda bruta mensal mais o valor dos recursos líquidos. Finalmente, o agregado familiar deve consistir em trabalhadores agrícolas migrantes ou sazonais que sejam indigentes e recursos líquidos de $ 100 ou menos.