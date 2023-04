Recertificação SNAP: Como recertificar para Food Stamps?

EUn o NÓS estado de Nova York, FOTO (Programa de Assistência Nutricional Suplementar), também conhecido como vale-refeição, requer recertificação a cada 6 ou 12 meses, dependendo do seu caso.

A recertificação é um processo que verifica sua elegibilidade contínua para os benefícios do SNAP. Aqui estão as etapas para recertificar vale-refeição no estado de Nova York.

Como recertificar o Food Stamps?

Você receberá um aviso pelo correio do Escritório de Assistência Temporária e Incapacidade (OTDA) do estado de Nova York notificando-o sobre a necessidade de recertificação.

Reúna todos os documentos necessários para concluir o processo de recertificação. Você precisará fornecer comprovante de renda, despesas e quaisquer alterações em sua residência desde sua última certificação.

Em seguida, preencha o formulário de recertificação de forma completa e precisa. Se precisar de ajuda para preencher o formulário, ligue para a linha de ajuda da OTDA em 1-800-342-3009.

Você pode enviar o formulário por correio, fax ou pessoalmente no escritório local do SNAP. Se você enviar o formulário pelo correio, certifique-se de enviá-lo por correio certificado ou com um número de rastreamento.

Você pode ser solicitado a comparecer a uma entrevista com um assistente social do SNAP para revisar sua inscrição e documentos. O responsável pelo caso pode fazer perguntas adicionais sobre sua família e despesas para verificar sua elegibilidade.

Depois de revisar sua inscrição e documentos, a OTDA notificará você sobre a decisão sobre os benefícios do SNAP. Se você for aprovado para recertificação, continuará recebendo os benefícios pelos próximos 6 ou 12 meses, dependendo do seu caso.

Certifique-se de renovar seus benefícios do SNAP no prazo, concluindo o processo de recertificação novamente quando seus benefícios estiverem prestes a expirar. A falha em recertificar a tempo pode resultar no cancelamento de seus benefícios.

Resumindo, recertificar vale-refeição no estado de Nova York envolve receber uma notificação, reunir os documentos necessários, preencher o formulário de recertificação, enviar o formulário, comparecer a uma entrevista, se necessário, receber uma decisão e renovar seus benefícios no prazo.