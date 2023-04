Recordes do Masters Tournament: Quem detém mais recordes no Masters?

Os mestres é um dos eventos esportivos de maior prestígio do mundo e captura a imaginação dos fãs de esportes em todo o mundo, mesmo que não tenham um interesse rotineiro em golfe.

Funciona desde 1934 com Horton Smith sendo o primeiro homem a obter a vitória. É o primeiro de quatro grandes torneios que são disputados todos os anos ao longo do calendário do golfe e é o único a usar sempre o mesmo campo de golfe, o Augusta National Golf Club.

Os campeões do Masters são automaticamente convidados a jogar nos outros três majors (US Open, Open Championship (British Open) e PGA Championship) pelos próximos cinco anos e ganham um convite vitalício para o Masters. Eles também são membros do PGA Tour nas cinco temporadas seguintes e convites para o Players Championship nos cinco anos seguintes à vitória.

O vencedor do Masters recebe a famosa Jaqueta Verde que é um dos grandes símbolos do esporte em todo o mundo, como a Camisa Amarela no Tour de France.

Quem mais venceu o Masters?

O recorde já existe há muito tempo e pertence a Jack Nicklaus, um nome sinônimo de golfe. Ele venceu o Masters seis vezes durante sua carreira, com as vitórias em 1963, 1965, 1966, 1972, 1975 e 1986.

Nicklaus também detém o recorde de ser a pessoa mais velha a vencer o Masters, pois quando o venceu pela última vez, ele tinha 46 anos e 82 dias.

Outro grande nome do golfe, Tiger Woodsé o próximo da lista, pois venceu o Masters cinco vezes, mais recentemente em 2019.