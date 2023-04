Recuperação Tributária: Aumento do Mercado de Reembolso de Tributos Pagos Indevidamente

A identificação e recuperação de tributos pagos a mais pode ser mais do que uma questão administrativa, já que está se tornando um nicho de mercado. Empresas especializadas em recuperar tributos pagos indevidamente estão impulsionando o mercado e atraindo investidores.

Cresce o mercado de recuperação de tributos pagos de forma indevida

Visto que o mercado de recuperação de tributos está se expandindo e favorecendo empresas do nicho. A redução de custos é uma necessidade empresarial e, por isso, é uma vertente que faz parte da administração de uma empresa. No entanto, na busca por soluções, é possível encontrar empresas especializadas em recuperar valores para a organização.

Recuperação de valores

Em suma, essa prática consiste na identificação de possíveis tributos pagos a mais aos cofres públicos e, enfim, recuperá-los. Através dessa prática, muitas grandes empresas têm otimizado seus recursos e melhorado a gestão de suas finanças.

Um novo mercado foi aberto para empresas que se especializaram nesse nicho. Em suma, a especialização consiste em um estudo para a recuperação de tributos através da análise de todo o histórico da organização.

Sendo assim, o mercado de recuperação de tributos está crescendo ao redor do Brasil. Muitos estados brasileiros já possuem empresas especializadas nesse tipo de análise.

Diversos modelos de negócio podem recuperar impostos pagos a mais

A expansão nacional é uma realidade dentro desse tipo de atuação, principalmente em capitais que possuem grandes empresas. Entretanto, essa especialização pode ser direcionada para empresas de menor porte.

Dentro do segmento de recuperação tributária é possível abranger escritórios de contabilidade e advocacia. Visto que é necessário atuar legalmente na análise da situação, ao passo que a estrutura de cada empresa funciona de uma forma. Sendo assim, o processo não pode ser padronizado.

Entretanto, é possível recuperar impostos da sua empresa através desse segmento. Além disso, é possível também criar um modelo de negócio específico para empreender e ingressar neste mercado, considerando que a demanda por recuperação de tributos pagos indevidamente cresce no país.

Análise fiscal

As empresas direcionadas a este mercado precisam analisar sua situação fiscal de maneira minuciosa. Além disso, é necessário identificar os erros internos sobre os pagamentos excessivos. A busca sobre a recuperação de valores pagos de forma indevida deve ocorrer de acordo com cada órgão governamental correspondente.

Portanto, trata-se de uma atuação complexa que requer um planejamento, bem como, conhecimento sobre a atual legislação tributária nacional. Dessa maneira, muitas empresas não possuem mão de obra interna para realizar esse tipo de atuação, seja por questão de tempo hábil, como por conhecimento atualizado.



Terceirização cresce para esse tipo de serviço

A terceirização dessa demanda pode se tornar um tipo de investimento para que a empresa recupere valores e tenha como reaver o valor pago pelo serviço, indo muito além disso, a depender da classificação tributária da empresa e dos valores pagos de forma excessiva.

Benefícios para empresas e investidores

Portanto, a recuperação de tributos é benéfica para as empresas envolvidas, bem como para a economia do país de forma geral. Haja vista que é possível que as empresas utilizem os recursos recuperados para elevar sua competitividade de forma ampla.

É válido ressaltar que as empresas envolvidas neste nicho devem se manter em dia com o Fisco de acordo com a legislação tributária vigente. Visto que a ideia da recuperação se refere a valores pagos por uma série de fatores que incluem falhas humanas.

Leis fiscais

Sendo assim, trata-se de um segmento relativamente novo e em expansão, que está ligado à complexidade dos tributos nacionais, já que muitos erros de pagamento ocorrem por falha na interpretação sobre as leis fiscais. As empresas que realizam esse trabalho utilizam softwares tecnológicos inovadores de auditoria fiscal e sistemas integrados.