Red Bull e Christian Horner viram a página sem esclarecer o que aconteceu com o carro de Checo na Austrália

Sérgio Perez teve um começo sólido no Grande Prêmio da Austráliaregistrando a terceira volta mais rápida no Treino 1. No entanto, a situação mudou após o Treino 2, quando a chuva caiu durante a sessão e depois veio o pesadelo de sábado, quando seu carro teve problemas no Treino 3 e na Qualificação.

Problemas de frenagem e equilíbrio eram evidentes, já que Perez perdeu o controle de seu carro na Curva 3, quando estava apenas na primeira volta, e teve que largar em último no grid.

Red Rull se recusa a explicar o que aconteceu com o carro de Checo

Antes da corrida, Horner evitou discutir sobre o que aconteceu com Pérezcarro de no Q1 e ofereceu sua própria versão do incidente.

“Estamos verificando todos os dados para ver se há algo no gerenciamento do motor que contribuiu para isso”, disse Horner.

“Estamos passando por isso enquanto conversamos. Você o viu pisar no freio algumas vezes – travar e correr fundo. Ele fugiu duas vezes no TL3. E, naquela primeira volta, ele entrou e forçou bastante e trancado. Correu para o cascalho e não conseguiu sair do outro lado.

“Agora estamos analisando o que pode ter contribuído para isso. E tentar garantir que, se houver algo, não esteja lá amanhã.

“Ele [Checo] teve um dia horrível hoje. Começou esta manhã. O carro estava atrasado na ponte de pesagem. Não houve grandes problemas e seu plano no P3 sempre foi rodar diferente do Max.

“Não fazia um longão, ele ia fazer apenas dois curtos. Seu primeiro curto foi [at turn 3]. Ele nunca se recuperou daquele P3. Então, esta volta que nunca seria uma volta consequencial, infelizmente, travou e saiu.”

Quanto ao desempenho de Perez na corrida, Horner destacou que o mexicano ficou feliz pela reviravolta e por registrar a volta mais rápida, o que lhe rendeu o título de Piloto do Dia.

“Checo também pilotou fenomenalmente bem, trazendo para casa a volta mais rápida e garantindo o quinto lugar no final”, Horner da Red Bull observado.

“Foi uma grande recuperação, desde o fundo da grelha, nas boxes, numa pista onde é muito difícil ultrapassar. No geral, estamos muito contentes com a nossa prestação e entusiasmados por trazer para casa uma vitória na nossa 350ª corrida em uma pista que não vencemos há 10 anos.”