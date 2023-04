Redação: Como elaborar uma proposta de intervenção coerente

A proposta de intervenção é uma das partes mais importantes da redação, pois é ela que mostrará ao avaliador que o candidato é capaz de ir além da análise do problema e propor soluções viáveis para resolvê-lo. Para elaborar uma proposta coerente, é necessário seguir alguns passos importantes.

Apesar de ser apresentada na parte final do texto, a ideia principal da proposta de intervenção deve ser construída durante todo o texto. Por isso, os estudantes precisam se atentar para vários aspectos na construção da dissertação.

Como construir uma boa proposta de intervenção?

Primeiramente, é preciso ter uma análise clara e objetiva do problema apresentado na proposta de redação. A partir daí, o estudante poderá identificar as principais causas e consequências do problema, para que a proposta aborde os pontos principais.

Em seguida, é importante conhecer as políticas públicas e programas sociais existentes relacionados ao tema em questão. Isso ajudará o candidato a verificar se a proposta está alinhada com as diretrizes governamentais e se é possível implementá-la dentro do contexto atual.

Outro aspecto fundamental é a coerência entre a proposta e os argumentos apresentados no texto. A proposta deve apresentar uma continuidade lógica em relação à argumentação, apresentando soluções concretas para os problemas levantados.

Para elaborar uma proposta coerente, é importante também pensar em ações práticas, que possam ser facilmente executadas. Isso aumentará a viabilidade da proposta e mostrará ao avaliador que o candidato tem uma visão prática do problema e das possíveis soluções.

Além disso, o estudante precisa ter atenção à linguagem utilizada na proposta. O ideal é usar uma linguagem objetiva e clara. Portanto, evite clichês ou propostas vagas, que não apresentam soluções concretas ou não levam em consideração as particularidades do problema.

Por fim, é importante apresentar uma proposta original e criativa, que seja capaz de surpreender o avaliador e mostrar que o candidato possui uma visão crítica e inovadora sobre o tema.

Em resumo, para elaborar uma proposta de intervenção coerente, é necessário ter uma análise clara e objetiva do problema, conhecer as políticas públicas relacionadas ao tema, apresentar soluções práticas e viáveis, utilizar uma linguagem clara e objetiva e apresentar ideias originais e criativas. Seguindo esses passos, o candidato estará mais preparado para desenvolver uma redação consistente e bem estruturada.

