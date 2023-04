Redbelt Security CONTRATA em São Paulo

A Redbelt Security, empresa que é uma consultoria especializada em segurança cibernética, está atrás de novas pessoas para compor o seu time de colaboradores. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são sobre os postos de trabalho disponíveis:

Analista SOC I – São Paulo – SP;

Consultor de Segurança em Nuvem I – Banco de Talentos – São Paulo – SP;

Consultor de Segurança em Nuvem II – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Consultor de Segurança Sênior– OT Security – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor Pentester Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Programador PHP FullStack Sênior – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Redbelt Security e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Redbelt, é válido frisar que, em resumo, a companhia ajuda empresas a se defenderem contra os ataques cibernéticos e a detectar atividades suspeitas de maneira rápida e eficiente. No contexto certo, ajuda organizações a decidirem quais serviços são confiáveis para impedir o vazamento de dados.

Além disso, integra pessoas, sistemas, serviços e produtos, com o objetivo de transformar como a segurança da sua informação é entregue – de forma completa, centralizada e proativa. É assim que oferece uma estratégia única aos seus clientes, construindo a sua segurança e melhorando a confiança de seus serviços. Por fim, entre agora mesmo para uma empresa que oferece a proteção suficiente em um mundo digital em expansão.

