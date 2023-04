A Rede Moura é uma organização que fornece energia para o mercado há mais de seis décadas e atende todas as demandas com muita tecnologia e inovação. Atualmente, a empresa está em busca de novos talentos para a composição de uma nova equipe e disponibilizou oportunidades de empregos em caráter nacional. A seguir, veja.

Rede Moura abre novas vagas de EMPREGO; veja as regiões e cargos

A Rede Moura possui uma trajetória repleta de conquistas, inovação e reconhecimentos e possui uma jornada constituída por transparência, compromisso e otimismo.

Atualmente, a empresa é uma das maiores produtoras e comercializadoras de baterias do Brasil e busca pelo seu crescimento constantemente.

Para dar continuidade a sua história, novas oportunidades de empregos foram disponibilizadas ao redor do país. A seguir, acompanhe os cargos disponíveis e saiba como se inscrever na vaga de interesse.

Analista de Gestão de Pessoas – Porto Alegre/RS;







Oportunidades para Motorista – Santarém;







Assistente Administrativo – Caxias do Sul/RS;







Jovem Aprendiz – Rio de Janeiro;







Promotor de Vendas – Manaus/AM;







Estagiário Comercial – Montes Claros/MG;







Assistente Comercial – Taubaté/SP;







Oportunidades para Vendedor – Belém/PA;







Assistente Financeiro de Faturamento – Curitiba/PR;







Consultor Comercial de Rentabilidade – Recife/PE.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

Os participantes que têm interesse em realizar a sua inscrição para participar do processo seletivo e se tornar um colaborador, devem estar por dentro de todas as solicitações exigidas pela rede e realizar o preenchimento de uma ficha cadastral com todos os dados atualizados através do link disponibilizado no site 123empregos.

