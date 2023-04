Smart Supermercados é um conceito de loja online que oferece para o cliente final a vantagem do cartão de crédito, bem como, para o afiliado pode ser uma opção interessante para o seu negócio.

Rede Smart: cartão de crédito e vantagens para o afiliado

De acordo com informações oficiais, o conceito da Rede Smart Supermercados integra a produção e consumo por meio de um sistema de qualidade.

Dessa forma, o afiliado Smart se apresenta ao mercado através de uma rede que tem confiabilidade, o que eleva a sua competitividade de forma objetiva.

O afiliado Smart pode ter facilidade na gestão da loja, já que a empresa oferece apoio tecnológico e financeiro.

Ferramentas integradas

Além disso, é possível integrar ações de marketing digital, juntamente com a Rede Smart Supermercados através do serviço da área comercial da empresa.

O Supermercado Smart possui produtos de marca própria, sendo um dos maiores varejistas do país, além de ser uma empresa parceira da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

De acordo com informações oficiais, o Smart disponibiliza ferramentas de suporte para as decisões do afiliado, sendo um fator relevante para sua independência do supermercadista.

Cartão de crédito sem anuidade

O afiliado Smart ainda pode oferecer para o cliente um cartão de crédito com diversas vantagens. Segundo informa o Smart, é possível que o cliente obtenha até 40 dias para pagar sem juros, basta realizar suas suas compras 10 dias antes da data do vencimento.

Além disso, o cliente pode obter o crédito na hora. Sendo assim, o crédito é liberado para o cliente assim que ocorre a aprovação, e não é necessário esperar o cartão chegar, já que é possível receber o cartão no mesmo momento.

O pagamento pode ser efetuado na loja da Rede Smart ou em qualquer banco, mesmo que já tenha ocorrido o vencimento. O cliente pode escolher entre 6 datas para o vencimento do seu cartão, sendo os dias 01, 05, 10, 15, 20 ou 25.

O cartão deve ser feito na loja



O cartão Smart não tem taxa de adesão e não é necessário pagar nenhum tipo de taxa para começar a usar o cartão e é possível adicionar até 04 cartões.

Para obter o cartão de crédito Smart Supermercado é necessário separar RG, CPF e comprovantes de renda e residência e levar seus documentos até uma loja Smart mais próxima.

Basta procurar um funcionário e realizar a solicitação do seu cartão na mesma hora. É possível localizar o supermercado da Rede Smart no site oficial.

Sendo assim, essa pode ser mais uma opção vantajosa para o cliente centralizar suas compras no cartão de crédito, ao passo que também é uma forma relevante de negócio para o afiliado.